Taksim'de güvenlik önlemleri

Polis ekipleri sabah saatlerinde, 2013'te yaşanan olayların 4. yılı nedeniyle yapılabilecek olası eylemler için Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın çevresinde güvenlik önlemi almaya başladı.

ÇEVRESİ DEMİR BARİYERLERLE ÇEVRİLDİ

Bu kapsamda, Gezi Parkı'nın etrafı demir bariyerlerle kapatılıyor. Park içindeki yürüyüş yolları kapatılmazken, yeşil alanlar tamamıyla demir bariyerlerle çevriliyor.

TOMA VE İKİ MİDİBÜS HAZIR BEKLETİLİYOR

Gezi Parkı'na vatandaşların giriş-çıkışlarına izin verilirken, parkın içinde bir TOMA ve iki midibüs hazır bekletiliyor. Polis ekipleri de park ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.