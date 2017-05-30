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Taksim'de güvenlik önlemleri

Gezi Parkı odaklı olayların 4. yılı sebebiyle parkın etrafı demir bariyerlerle kapatılıyor.

30.05.2017 - 11:36
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Taksim'de güvenlik önlemleri

Polis ekipleri sabah saatlerinde, 2013'te yaşanan olayların 4. yılı nedeniyle yapılabilecek olası eylemler için Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın çevresinde güvenlik önlemi almaya başladı.

Taksim'de güvenlik önlemleri

ÇEVRESİ DEMİR BARİYERLERLE ÇEVRİLDİ

Bu kapsamda, Gezi Parkı'nın etrafı demir bariyerlerle kapatılıyor. Park içindeki yürüyüş yolları kapatılmazken, yeşil alanlar tamamıyla demir bariyerlerle çevriliyor.

Taksim'de güvenlik önlemleri

TOMA VE İKİ MİDİBÜS HAZIR BEKLETİLİYOR

Gezi Parkı'na vatandaşların giriş-çıkışlarına izin verilirken, parkın içinde bir TOMA ve iki midibüs hazır bekletiliyor. Polis ekipleri de park ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Taksim'de güvenlik önlemleri

Taksim'de güvenlik önlemleri

Taksim'de güvenlik önlemleri

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