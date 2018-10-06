Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, provokasyon için bu kez Taksim'de bir araya geldi.

TERÖR DESTEKÇİLERİNE TAVİZ YOK

İstanbul İHD Şubesi önünde toplanan HDP'liler, yasak olmasına rağmen açıklama yapmak istedi. Polis ekipleri, Kandil'in partisi HDP'ye taviz vermedi...

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, küstah bir şekilde "Bana dokunma, elini çek" diye bağırmaya başladı.

Bu sırada polis ise provokatör HDP'liye önce bir bakış attı ve Kaya'yı yanından uzaklaştırdı.

CHP-HDP İTTİFAKI POLİSE KARŞI

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in de destek verdiği HDP'liler, polis ekiplerinin üzerine yürüdü.

Taksim'de HDP'liler polisi provoke etti VİDEO