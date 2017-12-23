İstanbul’da etkili olan yağışlı ve soğuk havadan korunmak isteyen Taksim Meydanı çevre düzenleme çalışmalarında görevli işçiler, çareyi ateş başında halay çekerek buldu.

FARKLI YÖNTEMLERE BAŞVURDULAR

İstanbul'da soğuk hava etkili olurken, Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde bu sabah saatlerinde kar yağışı görüldü. Soğuk havadan korunmak isteyen vatandaşlar, farklı yöntemlere başvurdu.

Taksim'de işçiler ısınmak için halay çekti- İZLE



İŞÇİLER ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKTI

Taksim Meydanı çevre düzenleme çalışmalarında görevli olan işçiler, İstanbul’da etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Etkisini gösteren soğuk havada dışarıda çalışmak zorunda kalan işçiler ısınmak için ateş yaktı.

HALAY ÇEKEN İŞÇİLER GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Yaktıkları ateş etrafında ısınmak için toplanan işçiler, halay çekerek renkli görüntüler oluşturdu. Renkli görüntüler oluşturan işçiler ısındıktan sonra işlerinin başına dönerek çalışmalarına devam etti.