Taksim'de kaçırdığı kadına tecavüz eden sapık gözaltında

2017 yılında Taksim'de iki kadın evlerine doğru yürürken kadınlardan biri baygınlık geçirmiş ve yanlarına yaklaşan Engin K, baygın kadını omuzuna alıp eve götürmek istemişti.

OLAYDAN SONRA FİRAR ETTİ

Bunun üzerine diğer kadın tepki göstermiş ve Engin K, önce tekme ardından bıçaklayarak omuzuna aldığı F.H.E'yi önce bir inşaata, sonra da arkadaşının evine götürdü. Engin K. ve arkadaşı genç kadına tecavüz etti. Engin K. olay sonrasında kayıplara karışırken arkadaşı Dursun A. ise tutuklandı.

AYLAR SONRA GÖZALTINDA

Taksim'de iki kadından birini bıçaklayan diğerini ise omuzuna alıp kaçırdıktan sonra götürdüğü inşaatta tecavüz ettiği gerekçesiyle aylardır aranan Engin K. yakalandı.