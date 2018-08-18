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Taksim'de kadınları yerde sürükleyen zanlılar yakalandı

İstanbul Taksim'de ara sokaklarında taksiden inen 2 kadını sürükleyerek çantalarını çalan şüpheliler, güven timlerinin titiz çalışmasıyla yakalandı.

İHA | 18.08.2018 - 00:52..
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Beyoğlu Taksim Turan Caddesi üzerinde geçtiğimiz ay 3 şahıs, taksiden inerek apartmana giren 2 kadının çantasını kapkaç yaptı. Çantasını bırakmak istemeyen kadın ise kapkaççılar tarafından birkaç metre sürüklendi. Olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini inceleyen güven timleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürdüğü esnada geçtiğimiz 8 Ağustos’ta aynı şüpheliler saat 06.00 sıralarında aynı cadde üzerinde erkek bir vatandaşa saldırarak üstündekileri gasp etmek istedi. Vatandaşın direnmesi üzerine şahıslar bir şey alamayarak kaçtı.

Taksim'de kadınları yerde sürükleyen zanlılar yakalandı

GÜVEN TİMLERİ BULDU

Olayın ardından vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlatan güven timleri, motorize yunus ekiplerinin uygulama yaptığı yerde eşkalleri ve kimlikleri belirlenen H.Ş. ve M.A.’yı gördü. Şahısların kaçmaya başlamasının ardından polis ile aralarında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacada şahıslar kıskıvrak yakalandı.. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Taksim'de kadınları yerde sürükleyen zanlılar yakalandı

Şahısların sorgulanmak üzere büroya getirilmesinin ardından kendilerini ziyarete gelen Y.A. da olaya karışan 3’üncü şahıs olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının adından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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