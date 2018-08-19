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Taksim'de kadınların kavgası: Kafasında şişe kırdı

Beyoğlu'nda iki kadın arasında çıkan kavgaya erkekler de müdahale edince ortalık karıştı.

DHA | 19.08.2018 - 01:19..
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İstiklal Caddesi Mis Sokak üzerinde Arap uyruklu iki kadın arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Saç baş birbirine giren kadınların kavgasına erkekler de karıştı.

Taksim'de kadınların kavgası: Kafasında şişe kırdı

Taksim'de kadınların kavgası: Kafasında şişe kırdı

KAFASINDA ŞİŞE KIRILDI

Kavga sırasında kafasında şişe kırılan bir kişi kanlar içinde kaldı, bir kadın da elinden yaralandı. Kavga sonrası tartışmaya devam eden kadınlar birbirinden uzaklaştırıldı.

Taksim'de kadınların kavgası: Kafasında şişe kırdı

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri tarafları gözaltına alıp kafasında şişe kırılan yaralı için ambulans çağırdı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Taksim'de kadınların kavgası: Kafasında şişe kırdı

Taksim'de kadınların kavgası: Kafasında şişe kırdı

Taksim'de kadınların kavgası: Kafasında şişe kırdı

Taksim'de kadınların kavgası: Kafasında şişe kırdı

Taksim'de kadınların kavgası: Kafasında şişe kırdı

Taksim'de kadınların kavgası: Kafasında şişe kırdı

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