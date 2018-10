Taksim’de kolay kolay bulamayacağın gizli kafeler

Selen KALDIRIM/ [email protected]

İstanbul gibi kalabalık bir şehirde, sessiz bir ortamda, kahve dolu bir fincanla vakit geçirebileceğin bir saklanma yeri bulmanın tadı çok lezzetli. Belki de tam da bugünlerde gizli, bohem bir kafenin peşindesindir. Mütevazı, ince belli, 12 katlı bir binada, loş ışıklı merdivene tırmandıktan sonra bohemliğin kokusunu damarlarında hissedeceğin birkaç kafe biliyorum: Seni oralara götüreceğim!

Son zamanlarda sık sık siyasi olaylarla anılan Taksim’in tadını kaçıran ne varsa geride kalsın; bu sokaklarda bozulmayan, Taksim'i Taksim yapan kafeler de yavan kaldı. Biz burayı, İstiklal'in, Asmalı Mescit'in bilinmeyen bölmelerinde saklanan huzur ve lezzet dolu mekanlarından tanıyalım.

İSTANBUL'UN EN RENKLİ FOTOĞRAFI: BEYOĞLU

Çok renkliliğin, çok sesliliğin adresi Taksim’de hemen hemen her blok, ardı ardına dizilmiş dar sokakların arasında bol kafeinli kafeler saklıyor. Daha meydana attığın ilk adımda büyük bir kalabalık karşılar seni. Sağa sola yürüyen her türden, her ırktan insan, uzun yürüyüşleriyle İstiklal Caddesi boyunca uzar gider. Sturbucks’ın önündeki kuyruk, Çiçek Pasajı’ndaki yoğunluk hiç bitmez, insanlar bu caddede kalabalık olmayı pek severler.

Öğleden sonra bir cumartesi için, kulağına doluşan seslerin dindiği birkaç yer biliyorum. Beyoğlu binalarının yüksek tepelerinde, kimi zaman arka bahçeleri, kimi zaman ahşap bölmelerinde, senin için 'saklı' sürprizlerim var.

SABIRTAŞI

Taksim mayorü olup da yıllar yılı İstiklal Caddesi'nde içli köfte satan Kahramanmaraşlı Ali Usta'yı tanımayan var mı? En az köftesi kadar hikayesi de güzeldir ustanın. 1987 yıllarında işleri bozulunca, Ali usta ve eşi kafa kafaya verip kolları sıvamışlar. Eşi Fatma hanım evde içli köfte yapmış, usta satmış; derken tüm bu gayretin ve lezzetin şerefi yıllar sonra bir restorana nail olmuş. İşte Sabırtaşı, bu güzel ailenin el emeği, göz nuru. Burada sanki kalabalık bir ailenin evine misafir olmuş gibi hissedeceksin.

ASANSÖR YOK AMA SONUNDA ZAFER VAR

Yemeklere gelince; güzelim yeni açılmış ev mantısının tadına doyum olmuyor ki... Masana gelen her lezzet damağına yapışıp kalıyor. Maraş usülü ekşili çorbası, mantısı, içli köftesi....Ne de olsa bu yemekler hünerli ellerden çıkıyor. Adı neden Sabırtaşı dersin? Müşterilerine sabrı, konumlandığı kat vasıtasıyla öğretiyor: 5 kat merdiven, asansör yok. Sabırla çıkılan merdivenlerin ardından sunulan yöresel yemeklerden sonra aklına tek bir ata sözü gelir:

Sabreden derviş muradına ermiş :)

Adres: Asmalı Mescit Mahallesi, İstiklal Cd. No:112, Beyoğlu/İstanbul

LİMONLU BAHÇE

Limonatan nasıl olsun? Naneli mi, çilekli mi? Limon ağaçlarının sarmaşıkları arasında dört kişilik bir masada tek başına olmanın doyumuna hoş geldin. Galatasaray Lisesi’nin sağ yanından aşağı doğru kaptır, limon kokusunu takip et. Hemens sağda kırmızı şemsiyesi altında içeriye davet eden bir tabela göreceksin. Dışarıdan bakıldığında içeride bir limon bahçesi olduğunu anlaman mümkün değil. Ee zaten sürprizi de burada değil mi? Yeşil ve sarının muhteşem uyumunda, ister salıncağın ister puf koltuğunda iç kahveni. Tercih senin, mekan senin...

Fiyatlar biraz pahalı gelebilir fakat taze limonların damağına yakışan tadı paha biçilemez.

Adres: Tomtom Mahallesi, 34440, Yeni Çarşı Cd. No:74, Beyoğlu/İstanbul

LEB-İ DERYA

Boğaz'ın en güzel manzaralarından birini önüne seren Leb-i Derya’nın adı, namına yakışır cinsten. Mavi sana ne anımsatıyor? Sıcak bir sahlep mi, meyveli bir kokteyl mi, yoksa demli bir çay mı? Yine bir gök delen apartmanın zirvesindesin. Boğaz ayağının altında, İstanbul çok güzelsin... Leb-i Derya ne kalabalığı sevdirir, ne yalnız olmayı. En iyisi mi romantizme ayak uyduracak özel biriyle gidersin. Güzel bahçesi ve manzarasıyla feth edilesi naçizane bir pera mekânı.

Adres: Şahkulu Mah., Kumbaracı Ykş. No:57, Tünel/Beyoğlu/Beyoğlu/İstanbul

ARSEN LÜPEN

Teras zevkini uçlarda yaşatan, pek sevimli çalışanlara sahip cafe-barın adına denir Arsen Lüpen. Alt katında kışı, terasında yazı yaşatan mekanda gözün nereye dalarsa dalsın dikkat çeken bir obje buluyorsun. Hani böyle sessiz bir ortamda sadece sen ve inceden gelen bir müzik olsun istersin. Sürekli rahatsız eden garsonlar olmadan, gürültü patırtı duymadan kahve içmek istersin. Bir de koltuklar rahat olmalı tabii. Tamam; adresi veriyorum: Şehit muhatar mah, taksim, Mis Sk. no:15/4, İstanbul

Ve güzel haber: tuvaletleri tertemiz.

TAVANARASI

Asmalı Mescit’e girince Sofyalı sokağından ilerlerken sağına düşecek tavanarası. Hem yemekleri hem fiyatları doyuruyor insanı. Tahta masalar, etraftaki çiçekler, sessizlik… Hepsinin randevu noktası: Ah o yoğurtlu köftesi yok mu o… İnceden verdiği müzik ve tenha ortamı ile kalabalık arkadaş grubunla oturup da kalkamayacağın bir mekân. Süper leziz İzmir usulü taze fasulye yapan aşçıları hiç saymıyorum bile. Aksam üzeri Ege yemekleri, harika müzikleri ve dingin atmosferiyle bir uğra derim.

Adres: Asmalı Mescit Mahallesi, Asmalı Mescit Cd. No:10, Beyoğlu/İstanbul

ÜÇÜNCÜ MEVKİİ

Sadece 5 masası ve 20 sandalyesi olduğunu düşünürsek, yerini almanda fayda var. Bu güzel kafenin bir sloganı var: Tembellik yok! Siparişini ortalıkta dolaşan ufak kağıtlardan birinin üzerine yazarak aşağıya götürüyorsun; yemeğin sana sevimli bir asansörle gönderiliyor. Kendi servisini kendin yapıyorsun anlayacağın.

SELF SERVİS SAMİMİYETİNDE SON NOKTA

Kaşığından çatalına hepsi sana ait; kendi evinmişçesine ortalıkta cirit atıp yemeğini yiyebilirsin. Self servis kavramını doruklara çıkartan müessesede fiyatlar da oldukça ucuz. Turşuları ve tatlılarına diyecek yok: Hanımeli değmiş gibi… Türkiye'de pek rastlayamayacağın kadar hijyenik bir ortam var mutfakta... Nereden mi biliyorum? Çünkü kendi yemeğini yapman da hiçbir sorun yok bu mekanda. Küçücük, sıcak, kış akşamına renk katacak butik bir kafe işte.

Adres: Şehit Muhtar Mahallesi, Öğüt Sk., Beyoğlu/İstanbul

UÇAN EV

Büyük sandviçleri ve sevimli koltuklarıyla hoş bir kafedeyiz; gayet keyifli, bir o kadar da ucuz mekân. Bir de enteresan bir kedisi var; doğduğundan beri oradaymış, müşterilerin kucağından inmiyor. Nargilesi de taze diyorlar. Uçan ev iskelesi diye bir tablosu var; her tarz müzik çalıyorlar. Hoş, sıcak, davetkâr bir kafe.

Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah., Büyükparmakkapı sok. No:7, Beyoğlu/İstanbul

BALKON KAFE

Bir balkondur gidiyor; daha yaratıcı isimler bulma vakti geldi de geçiyor. Her neyse, benim bahsettiğim Taksim’de, manzarası göz kamaştıran, astigmat yoksa Bursa Mudanya sahilini bile görebileceğiniz güzide mekan. Uzun bir binanın en üst katında bulunan Balkon kafenin altı hotel olduğu için gözün tabelayı ayırt edebilmeli. Manzarası çok güzel. Manzara o biçim. Manzara fena… Manzarası için gidin. Sabah saatlerinde seyrek müşterisi oluyor; akşamları yoğunluk artsa da, kimsenin varlığı seni rahatsız etmez.

Adres: Asmalı Mescit Mahallesi, Şehbender Sk. No:5, Beyoğlu/İstanbul

MİHRİMAH SULTAN

Kumbaracı yokuşu 77 numara da Mihrimah Sultan Bahçesi’ne açılan bir kapı var. Beyoğlu Tünel'de, (kumbaracılar yokuşu) İstiklal Caddesi civarında bahçeli nadir mekânlardan. Türk ve dünya mutfağından örnekleri barındıran Alakart menüsüyle şık, modern ve bir o kadar da asil bir ortamı var.

Saatlerini burada harcamak bir zevk olsa gerek: Nargile, scrabble, tavla ve satranç da var. Elmalı keki ve elma suyuyla geçireceğin bir akşam vakti masal kitaplarından fırlamış bir sahne gibi. Arka bahçesi genelde daha sessiz ve daha güzel. Bazen birileri, ortadaki piyanonun başına geçip kendi kendilerine calip söylerken kulak misafiri olanlara da muhteşem anlar yasatırlar.

HAZZAPULO PASAJI- MUSTAFA AMCA

Galatasaray Lisesi'ni arkanda bıraktığında, bölünmüş yolun az devamında Hazzapulo Pasajı'na gir. Takıcıları geçtikten sonra sola dön: Mustafa amcanın mekanına hoş geldin. İskembe kültürünü buram buram yaşatan, kahveni, çayını sohpetine koklatan, abiliğiyle, sıcaklığıyla neşene neşe katan ustanın yerinden bir iskembe kap. Diz dize oturduğun insanlar yabancı değil; Mustafa amca çok iyi biliyor kahveyi kimin nasıl sevdiğini...

Biraz da açsan, hiç düşünme söyle karışık tostunu. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, usta her gelişinde şakalarıyla, samimiyetiyle doyurur seni. Burası Taksim'in kaosundan bir anda kurtarıveriyor insanı.

Adres: Asmalı Mescit Mahallesi, Hazzopulo Pasajı 1 Meşrutiyet Caddesi, Han Geçidi Çk., Beyoğlu/İstanbul

PERA CAFE-BAR

Bu kafenin yerini ne sen sor ne ben söyleyeyim. Saklanmak konusunda ustalaşmış mekanı bir gün yanlışlıkla önünden geçerken bulman mümkün. Neyse ki ben senin bir navigasyonun olarak yardımcı olacağım: Kuloğlu Mh., Ayhan Işık Sk. No:20, Beyoğlu/İstanbul. Şimdi keşfetme yeteneklerini gösterme sırası sende.

SINIRSIZ MISIR PATLAĞI!

Mimari olarak hiçbir çekiciliği olmayan ama kendini oradan alamayacağın bir yer burası. Neden mi? Dip dibe oturduğun küçük tahta masalarda söylediğin soğuk içeceğin yanında en sevdiğin dostların ve arkanda kocaman bir mısır patlatma makinası var. Evet; burada mısır patlağı sınırsız ikramın!