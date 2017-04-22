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Taksim'de lale nöbeti

İBB tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen İstanbul Lale Festivali kapsamında, Taksim Meydanı binlerce lale ile süslendi.

22.04.2017 - 13:24
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Meydanda bulunan laleler İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı10 özel güvenlik görevlisi tarafından korunuyor.

Taksim'de lale nöbeti

7/24 NÖBET TUTUYORLAR

Lalelerin sergilendiği alanın etrafında nöbet tutan özel güvenlik görevlileri lalelerin zarar görmemesi için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Görevliler zaman zaman lalelerin arasında gezerek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Taksim'de lale nöbeti

Taksim Meydanında lalelerin fotoğrafını çeken Erdoğan Çeliker, "Bu lalelerin güvenliği ve korunması için de yapanlara çok teşekkür ediyorum. Bu kadar emek verilmiş bir şeyin korunması da güzel bir şey." diye konuştu. Nisan ayı boyuncu süren Lale festivali bitene kadar görevlilerin nöbetinin devam edeceği öğrenildi.

Taksim'de lale nöbeti

Taksim'de lale nöbeti

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