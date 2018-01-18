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Taksim'de magandalar köpekleri bıçakladı

Taksim'de alkollü olan 4 kişi, Suriyeli çocukların köpeklerini bıçakladıktan sonra kemerle dövdü.

İHA | 18.01.2018 - 20:30..
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2 yıl önce babasını kaybederek 2015 yılında Türkiye’ye sığınan ve hiçbir yakını olmayan 14 yaşındaki Muhammet Ali arkadaşlarıyla birlikte sokaklarda yaşamaya başladı.

4 KİŞİ KÖPEĞİN YAVRUSUNU İSTEDİ

En büyük dostu olan “Paşa” ismini verdiği köpek ve yavrusuyla yaşayan Ali, sokakta uyuduğu esnada alkollü oldukları öğrenilen 1’i kadın 4 şahıs yanına geldi. Çocukları uyandıran şahıslar onlardan köpeğinin yavrusunu istedi.

Taksim'de magandalar köpekleri bıçakladı

Taksim’de magandalar köpeği bıçaklayıp, kemerle dövdüler VİDEO

KEMERLE VURDULAR

Ali’de şahıslara, “Onlar arkadaşım, benimle kalacaklar” diyerek köpeği vermedi. Şahıs ile aralarında yaşanan tartışma çıkması sonrası Paşa şahıslara havlamaya başladı. Bunun üzerine saldırganlardan 3’ü kemerleriyle Paşa’ya ve yavrusuna vurmaya başladı.

Taksim'de magandalar köpekleri bıçakladı

KÖPEKLER YARALANDI

Vurmakla yetinmeyen saldırganlardan biri Paşa’yı bıçakladı ardından da kemerle dakikalarca dövdü. Sırtında 20 santimetrelik derin bir yarık oluşan köpek, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise kayıplara karıştı.

O ANLAR KAMERADA

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde magandalar önce çocuklara saldırıyor. Ardından köpeği bıçaklayıp kemerle dövüyor .

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