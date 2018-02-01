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Taksim’de metruk binadan dövüş köpekleri çıktı

İstanbul Taksim’de gürültü geldiği ihbarı üzerine metruk bir binaya giden zabıta ekipleri, içeride sokak dövüşünde kullanılan köpeklerle karşılaştı.

İHA | 01.02.2018 - 10:04..
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Tarlabaşı Bulvarı Balo Sokak üzerindeki bir metruk binadan havlama sesi gelmesi üzerine vatandaşlar belediye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kapıyı tam kıracakları esnada binada yaşadığını iddia eden bir şahıs zincirlenmiş kapıyı kırdı. İçeriye giren ekipler, sokak dövüşünde kullanıldığı iddia edilen köpeklerle karşılaştı. Sahibi olduğunu söyleyen şahıs, köpekleri alarak sokaktan uzaklaştı.

Taksim’de metruk binadan dövüş köpekleri çıktı

DUVARLARA TAKILMIŞ SERUMLAR ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine ekipler içeriye girerek inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında içeride ısınmak için kullanılan elektrikli kaloriferlerin yanı sıra duvara takılmış halde çok sayıda serum görüldü. Serumların dövüşlerde kullanılan köpekleri güçlendirmek için kullanıldığı öğrenildi. İncelemelerin ardından binanın kapısı zabıta ekipleri tarafından kaynak makinesi kullanılarak kapatıldı.

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