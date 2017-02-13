Taksim’de oğlunu bayıltarak dilendirdi

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından oğlunu dilendirirken yakalanan baba, kendisinin ve çocuğunun hasta olduğunu iddia ederek serbest bırakmalarını istedi.

Hasta numarası yapan babanın çocuğunu bu şekilde dilendirmesi üzerine ekipler, “Sen nasıl bir babasın çocuğunu duygu sömürüsüne alet ederek dileniyorsun. Bu çocuğa hap mı verip uyuşturuyorsun karda kışta hareket ettirmeden dilendiriyorsun. Nasıl bir vicdanın var. Çocuğun ateşi var bu çocuğa ne veriyorsun” diyerek babaya tepki gösterdi.

Ardından ekipler, baba ve oğlu sağlık kontrolü için Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

HASTANEDE TAŞKINLIK ÇIKARDI

Hastaneye muayene için getirilen çocuk doktorlar tarafından kontrol edildi. Çocuğun kan ve idrar tahlilleri yapılabilmesi için 24 saat gözetim altında tutulmasının istemesi üzerine baba Muhammet K., duruma itiraz ederek taşkınlık çıkarttı. Bunun üzerine ekipler baba ve oğlunu Zabıta Müdürlüğü’ne götürdü. Üzerinden çok miktarda para çıktığı öğrenilen babanın, ceza yazılamadığı için serbest bırakıldığı öğrenildi.

Oğlunu hasta numarası yaptırarak dilenen Muhammet K., duygu sömürüsü yaparak dilencilik yaparken, diğer yandan sakat ve hasta haliyle kağıt ve plastik toplayan Hatice S.’nin hayat mücadelesi ise kameralara yansıdı. Sırtında büyük bir çuval ile arkasından sürüklediği plastik kasalarla ekmek parası kazanmak için çalışan kadın, ağır yüküyle ara sokaklarda gözden kayboldu.