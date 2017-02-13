taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.473
USD
3,6937
EURO
3,9299
ALTIN
146,45
PETR
56,6200

Taksim’de oğlunu bayıltarak dilendirdi

Taksim Meydanı’nda oğlunu ilaçla uyuşturduğu iddia edilen Suriyeli uyruklu Muhammet K., onu ellerinde taşıyarak saatlerce dilendirdi.

13.02.2017 - 10:04
  1. Haberler
  2. İç Haber

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından oğlunu dilendirirken yakalanan baba, kendisinin ve çocuğunun hasta olduğunu iddia ederek serbest bırakmalarını istedi.

Taksim’de oğlunu bayıltarak dilendirdi

Hasta numarası yapan babanın çocuğunu bu şekilde dilendirmesi üzerine ekipler, “Sen nasıl bir babasın çocuğunu duygu sömürüsüne alet ederek dileniyorsun. Bu çocuğa hap mı verip uyuşturuyorsun karda kışta hareket ettirmeden dilendiriyorsun. Nasıl bir vicdanın var. Çocuğun ateşi var bu çocuğa ne veriyorsun” diyerek babaya tepki gösterdi.

Ardından ekipler, baba ve oğlu sağlık kontrolü için Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Taksim’de oğlunu bayıltarak dilendirdi

HASTANEDE TAŞKINLIK ÇIKARDI

Hastaneye muayene için getirilen çocuk doktorlar tarafından kontrol edildi. Çocuğun kan ve idrar tahlilleri yapılabilmesi için 24 saat gözetim altında tutulmasının istemesi üzerine baba Muhammet K., duruma itiraz ederek taşkınlık çıkarttı. Bunun üzerine ekipler baba ve oğlunu Zabıta Müdürlüğü’ne götürdü. Üzerinden çok miktarda para çıktığı öğrenilen babanın, ceza yazılamadığı için serbest bırakıldığı öğrenildi.

Taksim’de oğlunu bayıltarak dilendirdi

Oğlunu hasta numarası yaptırarak dilenen Muhammet K., duygu sömürüsü yaparak dilencilik yaparken, diğer yandan sakat ve hasta haliyle kağıt ve plastik toplayan Hatice S.’nin hayat mücadelesi ise kameralara yansıdı. Sırtında büyük bir çuval ile arkasından sürüklediği plastik kasalarla ekmek parası kazanmak için çalışan kadın, ağır yüküyle ara sokaklarda gözden kayboldu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bahreyn'de Diriliş Ertuğrul jenerik müziği çalındı

Bahreyn'de Diriliş Ertuğrul jenerik müziği çalındı

72
İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

23
Kılıçdaroğlu'nun referandum stratejisi: Canvassing

Kılıçdaroğlu'nun referandum stratejisi: Canvassing

0
Reina saldırganından idam talebi

Reina saldırganından idam talebi

0
Hakkari'de silah dürbünleri ele geçirildi

Hakkari'de silah dürbünleri ele geçirildi

29
Çanakkale'de 5.3 şiddetinde deprem

Çanakkale'de 5.3 şiddetinde deprem

17
Şanlıurfa'da cezaevi firarisi yakalandı

Şanlıurfa'da cezaevi firarisi yakalandı

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM