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Taksim'de polislere sevgi gösterisi

Vatandaşlar ve turistler 2016 yılında yaşanan terör olayları nedeniyle yoğun bir çalışma dönemi geçiren polislere sevgi gösterisinde bulundu

İHA | 01.01.2017 - 00:54
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Taksim'de yılbaşı kutlamaları devam ediyor. Bu kapsamda yılbaşını Taksim'de geçirmeye gelen vatandaşlar ve turistler 2016 yılında yaşanan terör olayları nedeniyle yoğun bir mesai dönemi geçiren ve yılbaşında da tam kadro çalışan polislere sevgi gösterisinde bulundu. Taksim meydanındaki Atatürk Anıtı'nın çevresinde yılbaşı heyecanı yaşan vatandaşlar ve turistler nöbet noktalarındaki polislerin yanına giderek zor bir sene geçiren polislerle hatıra özçekim yaptı. Vatandaşların ve turistlerin ilgisinin mesai başındaki polisleri mutlu ettiği görüldü.

Taksim'de polislere sevgi gösterisi

Taksim'de polislere sevgi gösterisi

Taksim'de polislere sevgi gösterisi

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