Taksim'de radyoaktif iyot sızıntısı yok

7 yıl sonra yeniden yanan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki son durum hakkında konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Buradaki radyoaktif iyotumuz sıkıntı yok" dedi.

"CAN KAYBI YANGINDAN ÖNCE YAŞANMIŞ"

Doktorlardan hemşirelere, sağlık görevlisinden hasta ve hasta refakatçilerine, yangın esnasında çok ciddi bir görev yapan ve performans sergileyen itfaiye çalışanlara teşekkür eden Demircan, "Hamd ediyorum bir can kaybı omadan böyle tehlikeli bir hadisenin üstesinden gelindi. Bütün hastalarımız hastaneden çıkarıldı ve en yakın hastanelere sevk edildi." ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Demircan, "O çalışmalar neticelendiğinde biz bu konuyla ilgili açıklamayı yaparız. Hastanedeki bütün hastalar tahliye edildi. İçeride hiçbir hasta yok." dedi.

Bakan Demircan, yoğun bakımdaki bir hastanın ölümüne ilişkin soruyu, "Daha önce vefat etmiş bir hastamız." şeklinde yanıtladı.

"RADYOAKTİF İYOTUMUZDA SIKINTI YOK"

Demircan, Türkiye Atom Enerjisi ölçüm aracının hastaneye niçin geldiğini soran gazetecilere, "Tabi bizim radyoaktif iyotumuz var, bununla ilgili bir sıkıntı var mı diye bakıldı, ölçüldü, en ufak bir sıkıntı, sorun yok. Dolayısıyla o da görevini yapmış oldu. Radyoaktif iyot da onlara teslim edildi." yanıtını verdi.

Yangınla ilgili soruşturmanın sorulması üzerine Demircan, "Elbette, savcılık tarafından, idari soruşturma bizim tarafımızdan, Valilik tarafından her türlü soruşturma başlatıldı ve soruşturma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Ahmet Demircan, hastane inşaat halindeyken de yangın çıktığının hatırlatılması üzerine, "Bunlar, soruşturma sonunda hepsi ortaya çıkacak. Varsa benzerlik, sebep neyse onun üzerine gidilecek ve yangının büyümesinde etken faktör neyse bunlar araştırılacak, kamuoyuyla paylaşılacak." diye konuştu.