Taksim'de silahlı kavga: 1 yaralı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SİLAH SESLERİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından silah sesleri yükseldi. Kavga eden iki kişiden biri silahına sarılarak diğerine kişiye kurşun yağdırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralı kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından taksiye bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİS PEŞİNDE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yapılan çalışmalarda yerlerde çok sayıda kovan buldu. Silahtan çıkan kurşunların, çevredeki işyerlerinin camlarına da isabet ettiği görüldü.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.