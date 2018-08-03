taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.543
USD
5,1049
EURO
5,9245
ALTIN
198,16
PETR
73,4100

Taksim'de silahlı kavga: 1 yaralı

İstiklal Caddesi'nde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken, silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

DHA | 03.08.2018 - 08:40..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

TAKSİM

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SİLAH SESLERİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından silah sesleri yükseldi. Kavga eden iki kişiden biri silahına sarılarak diğerine kişiye kurşun yağdırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralı kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından taksiye bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Taksim'de silahlı kavga: 1 yaralı

POLİS PEŞİNDE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yapılan çalışmalarda yerlerde çok sayıda kovan buldu. Silahtan çıkan kurşunların, çevredeki işyerlerinin camlarına da isabet ettiği görüldü.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Askerlik kanunu Resmi Gazete'de

Askerlik kanunu Resmi Gazete'de

76
İlk soruda elenen Harvardlı akademisyen

İlk soruda elenen Harvardlı akademisyen

183
Singapur'da Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi

Singapur'da Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi

75
Türkiye Münbiç yakınında askeri üs kurdu

Türkiye Münbiç yakınında askeri üs kurdu

38
Çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti

Çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti

41
Kurban Bayramı öncesi emeklileri sevindiren haber

Kurban Bayramı öncesi emeklileri sevindiren haber

93
Başörtüsü nedeniyle memurluktan atıldı davayı 12 yıl sonra kazandı

Başörtüsü nedeniyle memurluktan atıldı davayı 12 yıl sonra kazandı

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM