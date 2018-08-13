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Taksim'de taksicilerle motorlu kuryenin kavgası

İstanbul Taksim'de yol verme konusunda tartışmaya başlayan motorlu kurye ve bir taksicinin tartışmasına çevredeki diğer taksiciler de dahil olunca çıkan kavgaya, güven timleri müdahale etti.

İHA | 13.08.2018 - 07:53..
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Taksim Meydanı'nda iddialara göre, motorlu kuryeyle bir taksici arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma başladı.

Taraflar arasında sözlü tartışma sürerken çevredeki diğer taksiciler meslektaşlarına destek vererek kuryeye tepki gösterdi. Kısa sırada büyüyen tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüşürken yaşanan kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Taksim'de taksicilerle motorlu kuryenin kavgası VİDEO

KAVGAYI GÜVEN TİMLERİ AYIRDI

Kısa sürede olay yerine gelen güven timleri, kavgaya karışanları ayırmaya çalıştı. Tarafları ayıran ekipler daha sonra kavgaya karışanlar hakkında işlem yaptı.

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