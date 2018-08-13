Taksim'de taksicilerle motorlu kuryenin kavgası

Kocaeli Kandıra’da denize girmek için sahile inen bir aile, tatilcilerin bıraktığı çöp yığınlarına tepki göstererek saatlerce çöp topladığı anları sosyal medyadan paylaştı.

Seren Serengil ve Yaşar İpek Bodrum'da düğün yaptı.

Rusya’nın Sibirya bölgesinde 40 bin yıl öncesinden kaldığı tahmin edilen bir tayın tamamen korunmuş fosili bulundu

Son dönemde döviz kurunun artmasıyla birlikte 4 büyük kulüpte oynayan ve maaşını euro cinsinden alan futbolcuların kazançları da yükseldi.

Ricardo Quaresma, Akhisarspor maçında kendisini oyuna almayan Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Yeleğini yere fırlatan Portekizli yıldızın sinirli ve üzgün olduğu görüldü.

1 BDDK'dan dolar/TL açıklaması Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, swap işlemlerine sınırlama getirdi.

2 Döviz kuru konusunda yalan haber yapanlar için inceleme MASAK, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşta kasıtlı olarak felaket tellallığı yapan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlattı.

3 Almanya: ABD Türkiye kararında haksız Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ABD'nin Türkiye ve Çin'e karşı aldığı ek gümrük vergi uygulamasına tepki gösterdi.

4 Rıdvan Dilmen'den iş adamlarına yatırım çağrısı Trump'ın ekonomik savaşı hakkında konuşan ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Bu bir savaş. Herkes parasıyla ülkesinde yatırım yapmalı" dedi.

5 Berat Albayrak: Aksiyon planı devreye girdi Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bu sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak için gerekli adımların atılacağını söyledi.

6 Merkez Bankası likidite yönetimine ilişkin tedbirleri açıkladı Merkez Bankası, döviz kurlarındaki hareketlilikle ilgili bir açıklama yaptı. Oldukça kapsamlı açıklamada, alınan kararlara yer verildi.