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Taksim'de çıkan yangın söndürüldü

Taksim'deki metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA | 27.11.2017 - 07:43..
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Taksim Meydanı'ndaki yeni cami inşaatının arkasındaki dört katlı metruk binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın üst katında çıkan yangın kısa sürede bir alt kata da sirayet etti.

AA
Taksim'de çıkan yangın söndürüldü

KISA SÜREDE SÖNDÜLRÜLDÜ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında polis de çevre güvenliği alarak Taksim Meydanı'na çıkan yan yolu araç trafiğine kapattı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.

AA
Taksim'de çıkan yangın söndürüldü

AA
Taksim'de çıkan yangın söndürüldü

AA
Taksim'de çıkan yangın söndürüldü

AA
Taksim'de çıkan yangın söndürüldü

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