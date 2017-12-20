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Taksim'de yılbaşı kutlaması yapılmayacak

Beyoğlu Emniyet Müdürü İsmail Kılıç, güvenlik önlemleri doğrultusunda Taksim Meydanı ve çevresinde yılbaşı kutlaması yapılmayacağını belirtti.

AA | 20.12.2017 - 13:05..
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Beyoğlu Emniyet Müdürlüğünce, Taksim'deki bir otelde düzenlenen "Huzur Toplantısı"nda, ilçenin güvenliğinin sağlanması için alınan önlemler ele alındı, vatandaşlar güvenlik konusunda bilgilendirildi.

Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü, toplantıda, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında emniyetin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

"VATANDAŞLA İÇ İÇE OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Emniyetin, vatandaşı doğrudan ilgilendiren bir alan olduğunu belirten Ünlü, "Vatandaşlarla iç içe olmak, onların desteğini almak ve onları bilgilendirmek bu açıdan çok önemli. Bunu da 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında gördük. Emniyet teşkilatımız vatandaşla diyalog halinde önemini ortaya koymuştur. Polisimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

"BEYOĞLU'NDA 72 BEKÇİ GÖREVDE"

Beyoğlu Emniyet Müdürü İsmail Kılıç ise ilçenin güvenli geleceği adına önemli projeler hazırladıklarını vurguladı. Bu tür toplantıların oldukça başarılı ve faydalı olduğunu düşündüğünü dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın sorunlarını bize daha yakından iletmesinin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bu toplantılarımızı elimizden geldiği kadar devam ettireceğiz. İlçemizdeki güvenlik istatistikleri vatandaşları mutlu etmektedir. Vatandaşların tepkileri çok güzel. Beyoğlu'ndaki çalışmalarda vatandaş memnuniyeti bizleri mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları sonucunda geçmiş yıllarda olduğu gibi bekçilik sistemi hayata geçirilmiş ve ilçemizde bir polis eşliğinde bekçiler görev almıştır. 32 bekçinin görev yaptığı Beyoğlu'nda evden, iş yerinden ve araçtan hırsızlık olaylarında önemli azalma kaydedilmiştir. Yeni bekçilerin takviyesi sonucuyla 72 bekçiyle Beyoğlu'nda geceleri vatandaş huzurlu uyuyabilecek."

OKMEYDANI'NDAKİ KALEKOL TERÖRE DARBE VURDU

Okmeydanı'nda iki ay önce hizmete giren kalekol ile özellikle terör olaylarının ciddi şekilde düştüğünü aktaran Kılıç, "Bir yıllık süre içerisindeki 342 olayda 35 gözaltı yapıldı. Taksim İstiklal Caddesi'ndeki çalışmalardan dolayı toplanmalara izin verilmemesi de büyük etkendir." diye konuştu.

Kılıç, okul önlerinde mobil timler ile olaylara daha hızlı müdahale edilerek güvenin sağlandığını belirtti.

Beyoğlu'nda dilencilere yönelik de çalışma yapıldığını ifade eden Kılıç, "Bin 739 Suriyeli dilenci toplandı ve 553'ü Pendik'teki Kızılay Kampı'na gönderildi. Türk olan 153 çocuk aileye teslim edildi. 184 Güven Timi polisi ile ilçede huzurun sağlanmasına katkıda bulunulmuş, olaylara anında müdahale edilmiştir." dedi.

Taksim'de yılbaşı kutlaması yapılmayacak

YILBAŞI TEDBİRLERİ İKİ KATINA ÇIKARILDI

Kılıç, yeni yılın yaklaşmasıyla tedbirlerinin iki katına çıkarıldığını, bu yıl diğer yıllara oranla daha üst seviyede tedbirler alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yılbaşı tedbirleri üst seviyede olacak. Geçtiğimiz yıl Reina saldırganının önce Taksim’de görüntü çekip daha sonra tedbirleri görünce başka yere yönlenmesi nedeniyle tedbirleri iki katına çıkaracağız. Halkın huzurlu bir yeni yıl geçirmesi için kutlama yapılmayacak. Toplanmalara izin verilmeyecek. İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı'na girişlerde Karaköy, Cihangir ve Talimhane ile Tarlabaşı'ndan girişlerde önlemler alınacak. İlerleyen dönemlerde projelerimiz mevcut. Bunları vatandaşlarımıza iletip uygulamaya çalışacağız."

Toplantıya, çok sayıda emniyet personeli, muhtar ve vatandaş katıldı.

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