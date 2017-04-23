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Taksim'deki 23 Nisan kutlamasında referandum propagandası

Taksim'deki 23 Nisan kutlamalarına katılan bir grup DSP'li, referandum propagandasına çocukları alet etti.

23.04.2017 - 11:59
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Taksim'deki 23 Nisan kutlamasında referandum propagandası

Taksim’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

İstanbul Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu.

Taksim'deki 23 Nisan kutlamasında referandum propagandası

Tören sonrası Atatürk Vakfı, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve Demokratik Sol Parti (DSP) İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Barosu çelenkleri anıta konuldu.

İstanbul Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, buradaki konuşmasında, “İstiklal mücadelemiz esnasında TBMM’yi açarak halkımızı yönetime ortak eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şükran ve rahmetle anıyor, bu günü bu vesileyle çocuklara bayram olarak ilan etmesi sebebiyle de, bu onuru bize yaşatmış olduğu için medyun-u şükran olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum.” dedi. Ömer Faruk Yelkenci, tören sonrası çocuklarla fotoğraf çektirdi.

ATATÜRK VAKFI ÇOCUKLARA NUTUK DAĞITTI

Atatürk Vakfı törene katılan çocuklara, Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılan, “Gençler için Fotoğraflarla Nutuk” kitabını dağıttı. Çocukların halk oyunları gösterisi ilgiyle izlendi.

Taksim'deki 23 Nisan kutlamasında referandum propagandası

DSP'LİLER REFERANDUM PROPAGANDASI YAPTI

Tören sonrası bir grup DSP'li, "Adaletimiz yargımız bu halde. Adaletin şirazesi kaymış durumdadır. Türkiye birden büyüktür" sloganları attı. DSP  İstanbul İl Başkanı Çiğdem Mercan, "Türkiye Büyük Millet Mecilisi’nin açılışının 97’ici yılındayız Bu topraklar üzerinde yaşayan ahalinin ümmet olmaktan çıkartılıp ulus yapılması sürecinin de başlangıcı olan 23 Nisan, özgür bireyler haline gelen Türk Milleti’nin gelecğinin teminatı olan çocuklarına büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün armağınıdır." dedi.

Taksim'deki 23 Nisan kutlamasında referandum propagandası

Taksim'deki 23 Nisan kutlamasında referandum propagandası

 

 

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