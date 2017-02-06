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Taksim’deki cami projesine onay

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Taksim’e cami projesine onay verdi.

06.02.2017 - 16:13
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Taksim’e cami yapılmasına ilişkin tartışmalar uzun bir süreden beri gündemde.

CAMİ PROJESİNE ONAY

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Taksim’e cami projesine onay verdi.

Taksim’deki cami projesine onay

Taksim Cami ve Galatasaray Katlı Otoparkı'nın da içinde olduğu projelerin dayanağı olan 1/1000 ölçekli "Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama Planı" ile 1/5000 ölçekli "Beyoğlu Nazım İmar Planı", İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Taksim Camii'nin proje görüntüleri şöyle:

Taksim’deki cami projesine onay

Taksim’deki cami projesine onay

Taksim’deki cami projesine onay

PROJEYE DAVA AÇILMIŞTI

"Kentsel Koruma Alanı" olarak 1993 yılında ilan edilen Beyoğlu için 2011 yılında belediye 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planı ile dayanağı 1/5000 Nazım İmar Planı'nı yürürlüğe koydu. Bunun üzerine Beyoğlu Semt Dernekleri Platformu, bu imar planlarının kendilerine sorulmadan hazırlandığını belirterek iptali için dava açtı.

 

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