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Taksim'deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Taksim'de iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

DHA | 10.03.2018 - 09:10..
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kazancı Yokuşu'nda dün akşam iki grup arasında bir otelin önünde alacak, verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen bir silahlı kavga çıktı.

Taksim'deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Silahların kullanıldığı  kavgada otel sahibinin oğlu Tarık Durucan hayatını kaybederken, iki gruptan Engin D., Yavuz K., Ramazan K., İdris K., hafif yaralandı. Silah sesleri nedeniyle meydanda büyük panik yaşanırken, yokuşta bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Taksim'deki silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı VİDEO

BEBEĞİYLE KAVGANIN ARASINDA KALDI

Görüntülerde, kavganın başlamasıyla iş yerinin önünde bulunan kalabalık panikle, içeriye kaçıyor. Aralarında bebek arabasıyla sokakta olan bir kadının da olduğu bir grup, panikle kaçışıyor.

ATEŞ EDEREK MEYDANA KAÇTILAR

Kavgaya karışan gruptakiler meydana doğru uzaklaşırken, içlerinden birisi geriye dönerek elindeki silahla ateş ediyor. Daha sonra olay yerine sevk edilen polisler zırhlı araçla sokağa giriyor. Özel Harekat polisleri kavgaya karışan gruptakilerin peşine düşüyor.

Taksim'deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

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