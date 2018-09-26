Taksim'den Pendik'e 1219 lira isteyen taksici

Sarı taksiler İstanbul için her geçen gün problem olmaya devam ediyor. Gidecekleri istikameti beğenmeyen, turistlerden fahiş ücret alan taksiciler hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya da devam ediyor.
TÜRK YERİNE ARAP TERCİHİ DEVAM EDİYOR
Taksim Meydanı'ndan duran taksicilerden biri Türk müşteriye "değişim saati" diyerek arabasına almazken, Arap turistleri ise geri çevirmiyor.
TAKSİM-PENDİK 1219 LİRA
Bir başka taksici ise Taksim'den Pendik'e gitmek isteyen turistlerden 200 dolar (1219 lira) istediği anlar kameralara yansıdı.