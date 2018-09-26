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Taksim'den Pendik'e 1219 lira isteyen taksici

İstanbul'daki taksiciler için birçok düzenleme çıkarılmasına rağmen, Başkan Erdoğan'ın uyarısına rağmen taksiciler bildiğini okumaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 26.09.2018 - 20:02..
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Sarı taksiler İstanbul için her geçen gün problem olmaya devam ediyor. Gidecekleri istikameti beğenmeyen, turistlerden fahiş ücret alan taksiciler hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya da devam ediyor.

TÜRK YERİNE ARAP TERCİHİ DEVAM EDİYOR

Taksim Meydanı'ndan duran taksicilerden biri Türk müşteriye "değişim saati" diyerek arabasına almazken, Arap turistleri ise geri çevirmiyor.

Taksicilerin turist avı VİDEO

TAKSİM-PENDİK 1219 LİRA

Bir başka taksici ise Taksim'den Pendik'e gitmek isteyen turistlerden 200 dolar (1219 lira) istediği anlar kameralara yansıdı.

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