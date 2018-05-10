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Taksim'i arılar istila etti

Yüzlerce arı sokaktan geçenlere zor anlar yaşattı.

DHA | 10.05.2018 - 00:03..
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Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Tel Sokak'ta bir binanın çatısındaki kovanlardan çıkan arılar başka bir binanın pervazında ve ağaçta toplandı. Arılar zaman zaman sokakta uçuşarak çevredekilere zor anlar yaşattı.

GİYSİLERİNİ BAŞLARINA GEÇİRDİLER

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sokaktakiler arılardan korunmak için giysilerini başlarına geçirdi. Bir süre sokakta uçuşan arılar daha sonra arıcılık yapan Okan Bakır tarafından toplandı.

Taksim'i arılar istila etti

"BALI KENDİMİZE YAPIYORUZ"

Evinin çatısına yerleştirdiği kovanlarda hobi olarak arıcılık yapan Okan Bakır, "Bunlar kışın yumurtlamaya başlıyorlar, yaza doğru ise yavruları oluyor. Arılar yavru arıları bıraktıkları zaman başka yerlere gidiyorlar.  Bu arılar bize ait, açıkçası doğaya ait. Kendimize yapıyoruz bu balı. Sadece isteyenler oluyor onlara ikram ediyoruz" diye konuştu.

Taksim'i arılar istila etti

Taksim'i arılar istila etti

Taksim'i arılar istila etti

Taksim'i arılar istila etti

Taksim'i arılar istila etti

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