Taksim'in güvenliği Noel Baba'larda

İstanbul’da yılbaşı gecesi görev yapacak Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin aldığı önlemler Taksim’de basına tanıtıldı.

GÜVEN TİMLERİ NOEL BABA KILIĞINDA

Önlemlerle ilgili bilgi veren Güven Timleri Müdür yardımcısı Zafer Baybaba, polislerin Milli Piyango satıcısı, kestaneci, temizlik görevlisi ve Noel Baba kılığında görevde olacaklarını söyledi.





YILBAŞI GECESİ 17 BİN POLİS GÖREV YAPACAK

Yılbaşı gecesi İstanbul genelinde 17 bin polis görev yapacak. Özellikle vatandaşların yoğun olduğu Taksim Meydanı’nda ise kılıktan kılığa girecek güven timleri görev yapacak.

TACİZ OLAYLARINA MÜDAHALE

Güven timleri noel baba, simitçi, kestaneci kıyafetleriyle taciz, kapkaç ve kavga olaylarına müdahale edecek.





İSTANBUL EMNİYET'İ YILBAŞINA HAZIR

Yıl başı gecesi yapılacak olan uygulamayla ilgili açıklamada bulunan Güven Tümleri Müdür Yardımcısı Zafer Baybaba güven timlerinin yılbaşına hazır olduğu belirterek şöyle konuştu:

“Halkımızın güvenli bir şekilde yılbaşı geçirmesi adına yaklaşık 17.000 polisimizle, yarın akşam görevimizin başında olacağız. Geçen yıldan farklı olarak özellikle ulaşım yapılan iskelelerde, vapurlarda, havalimanlarında, metrolarda, metrobüsler de ve tramvaylarda da tedbir aldık.





KILIKTAN KILIĞA GİREN GÜVEN TİMLERİ

Yine diğer ilçelerimizin meydanlarında ve eğlence merkezlerinde başta Taksim meydan ve İstiklal Caddesi civarında İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze bağlı kılıktan kılığa giren güven timlerimiz, narko timlerimiz, çevik kuvvet personelimiz, özel harekâtımız ve önleyici hizmetler şube müdürlüğümüze bağlı personelimizle görev alacağız.





136 KAMERALI GÖZLEM

Yine Taksim Meydanın da 1 canlı yayın aracımız olmakla birlikte 96 sabit kamera 40 tane de hareketli kameramız olacak. Amacımız huzur içerisinde yeni bir yıl yaşatmak olacak. Özellikle Taksim Meydan ve meydana çıkan tüm sokaklarda araç trafiğine kapalı olacak. Buraya çıkan yaklaşık 40 noktada gelen vatandaşlarımıza da arama ve süzme noktaları oluşturarak güvenli bir ortam sağlayacağız” dedi.

