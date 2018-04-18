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Taksisine binen engelli kıza cinsel istismarda bulundu

Antalya'da taksi sürücüsü N.A., aracına aldığı zihinsel engelli genç kıza ormanlık alanda cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesinde zorla ilişkiye girmediklerini söyledi.

DHA | 18.04.2018 - 07:25..
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Aksu ilçesinde, 7 Nisan günü yüzde 65 zihinsel engelli B.Ç.'yi (18) taksisine alan N.A. (51), nereye gideceğini sordu. Genç kızın 'Afyon'a gideceğim' demesi üzerine mesafenin uzak olduğu söyleyen N.A., iddiaya göre 'Ben seni başka bir yere götüreyim' dedi. B.Ç.'yi yaklaşık 3 saat gezdiren N.A., daha sonra Isparta yolundaki ormanlık alanda aracı park etti.

Aracın arka koltuğuna geçen N.A., B.Ç.'ye cinsel istismarda bulundu. Daha sonra genç kızı kent merkezine bırakan N.A., kayıplara karıştı.

Taksisine binen engelli kıza cinsel istismarda bulundu

EVE GİDiP AİLESİNE ANLATTI

İlerleyen saatlerde evine giden B.Ç., durumu annesi Y.Y.'ye anlattı. Olay sonrası polise giden anne, taksi sürücüsünden şikâyetçi oldu. Avukat ve psikolog eşliğinde ifadesi alınan B.Ç. de polise başından geçenleri anlattı.
POLİS 436 TAKSİYİ İNCELEDİ
İhbar üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Polis, şüpheliyi yakalamak için aynı marka ve model 436 araç üzerinde inceleme yaptı.

ZORLA İLİŞKİYE GİRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

İncelemenin ardından olayın şüphelisi olduğu tespit edilen N.A. gözaltına alındı. Polise verdiği ifadesinde zorla ilişkiye girmediğini ileri süren N.A., 'cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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