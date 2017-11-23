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Çanakkale'de taksiyle kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı

Ezine ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan 8 taksiden 46 kaçak çıktı. Organizatörler gözaltına alınırken, araçlara da el konuldu.

23.11.2017 - 13:10
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Geyikli beldesinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında denetim yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süredir transfer araçlarında taktik değiştiren organizatörlere yönelik operasyon düzenledi.

8 TAKSİDEN 46 GÖÇMEN

Tavaklı köyü sahiliyle Körüktaşı köyü kırsal alanında durumundan şüphelenilen 8 taksi durduruldu.

Ayvacık ilçesine gittikleri belirlenen araçlarda, 43 Pakistan ve 3 Hindistan uyruklu bulunduğu belirlendi.

Geyikli Jandarma Komutanlığına getirilen yabancı uyruklulara, yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu.

Kaçışı organize ettikleri belirlenen S.A, D.Y, Ö.K, H.A, A.D, T.Y, B.A. ve S.Ç. gözaltına alındı, kullandıkları araçlara el konuldu.

Çanakkale'de taksiyle kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı

Çanakkale'de taksiyle kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı

Çanakkale'de taksiyle kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı

Çanakkale'de taksiyle kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı

Çanakkale'de taksiyle kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı

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