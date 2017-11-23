Çanakkale'de taksiyle kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı

Geyikli beldesinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında denetim yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süredir transfer araçlarında taktik değiştiren organizatörlere yönelik operasyon düzenledi.
8 TAKSİDEN 46 GÖÇMEN
Tavaklı köyü sahiliyle Körüktaşı köyü kırsal alanında durumundan şüphelenilen 8 taksi durduruldu.
Ayvacık ilçesine gittikleri belirlenen araçlarda, 43 Pakistan ve 3 Hindistan uyruklu bulunduğu belirlendi.
Geyikli Jandarma Komutanlığına getirilen yabancı uyruklulara, yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu.
Kaçışı organize ettikleri belirlenen S.A, D.Y, Ö.K, H.A, A.D, T.Y, B.A. ve S.Ç. gözaltına alındı, kullandıkları araçlara el konuldu.