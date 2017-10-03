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Talabani hayatını kaybetti

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani hayatını kaybetti.

03.10.2017 - 15:58
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Talabani hayatını kaybetti

Irak Devlet Televizyonu, Celal Talabani'nin bugün hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Irak'ta iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Talabani, 17 Aralık 2012'de başkent Bağdat'ta beyin kanaması geçirmiş, bir gün sonra ambulans uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'e sevk edilmişti. Talabani 579 günlük tedavinin ardından 20 Temmuz 2014'te Süleymaniye'ye dönmüştü.

84 yaşındaki Talabani'nin 12 Eylül'de sağlık kontrolü için Almanya'nın başkenti Berlin'e gittiği duyurulmuştu.

Talabani hayatını kaybetti

CELAL TALABANİ KİMDİR?

1933’te Kuzey Irak’ta doğan Talabani, 14 yaşında Kürdistan Demokratik Partisi’ne (KDP) katılmıştır. Siyasi kariyerine 1950’lerin başında KDP’nin öğrenci birliği lideri olarak başlayan Talabani, kısa zamanda parti kademelerinde yükseldi. Talabani, hukuk eğitimi almasına rağmen, siyasi olarak aktif olması sebebiyle cezalandırıldı ve mezun olamadı.

Talabani, Irak merkezi yönetimine karşı mücadelede aktif bir şekilde yer aldı. 1961’de Kasım hükümetine karşı Kürt ayaklanmasına katıldı. 1963’te Kasım’ı deviren darbeden sonra kurulan Abdülselim Arif’in hükümetiyle yapılan görüşmelerde Kürt delegasyonuna liderlik etti.

1975’te Mustafa Barzani ile arasındaki görüş ayrılıkları netleşmeye başlayanTalabani, parti ideologu İbrahim Ahmet önderliğindeki KDP içindeki bölünmelerden birine katıldı.1966’da bu grup, merkezi hükümet ile anlaşmış ve KDP’ye karşı askeri bir darbe düzenledi. Mart 1970’de bu sefer KDP ve hükümet anlaşınca, grup dağıldı.

1975’te Kürdistan Yutseverler Birliği’ni (KYB) kuran Talabani, bir yıl sonra hükümete karşı silahlı eyleme başladı. 1988’de Irak hükümeti kimyasal silah kullanmasıyla KYB’nin ağır bir yenilgi almasının ardından, Talabani Kuzey Irak’ı terketmek zorunda kalarak İran’a sığındı.

1991 Körfez savaşı ve Kuzey Irak’taki Kürtlerin merkeze karşı ayaklanmalarıyla Talabani’nin siyasi hayatında yeni bir dönem başlattı. Kuzey Irak’ta Batılı devletlerin müdahalesi ile güvenli bölgelerin kurulmasının ardından KDP ve KYB arasında kısa süren bir balayı dönemi başladı ve Kuzey Irak’ta 1992 yılında yapılan seçimlerle KYB-KDP ortak yönetimi kuruldu. İki parti arasındaki görüş ayrılıkları sebebiyle 1994’te çatışmalar yeniden başladı ve ABD ve İngiltere’nin girişimiyle iki parti arasında yapılan görüşmeler sonucunda 1998’de Washington’da barış anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma, 4 Ekim 2002’de yenilendi.

Celal Talabani, Saddam’ın devrilmesinin ardından Irak Geçici Hükümet Konseyi üyesi olarak atandı.

Talabani hayatını kaybetti ARŞİV VİDEO

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