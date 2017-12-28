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Talasemi nedir

Talasemi, halk arasında 'Akdeniz anemisi' olarak bilinen kan hastalığıdır.

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Talasemi, kemik iliğinin kan üretmemesi nedeniyle oluşan ağır kansızlık hastalığıdır.

Türkiye'de en sık Akdeniz ve Ege bölgelerinde görülen bu hastalık, halk arasında ‘Akdeniz anemisi’ ya da ‘Akdeniz kansızlığı’ olarak bilinir. Ülkenin yüzde 2'sinde görülen hastalığın, demir eksikliğiyle benzer belirtiler gösterdiği için teşhisi gecikebiliyor.

Kalıtsal ve önlenebilir bir hastalıktır. Genetik olarak bir tane talasemi geni her bireyde bulunur. Anne ve babadan bu genler çocuğa geçer. Tanısı hemoglobin elektroforezi yöntemiyle konur.

Talaseminin hafif şekilde görüldüğü hastalarda, herhangi bir ilaç tedavisine veya başka bir tedavi yöntemine gerek duyulmaz. Hastalığın seyrine göre tedavi şekillendirilir. Ağır talasemilerde kan transfüzyonu ve folat tedavisi uygulanırken vücutta demir birikimine bağlı olan hemosiderosiz hastalığını engellemek için hastaya desferrioksamin uygulanır.

Hastalığın beta talasemi major formunda, kemik iliği nakli gerekebilirken bazı hastalarda dalağın çıkarılmasına (splenektomi) gerek duyulabilir.

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