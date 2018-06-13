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Talat Bulut hakkında dava açıldı

Talat Bulut’un tacizine uğradığını iddia eden Özge Şimşek’in avukatı konuştu.

Haber Merkezi | 13.06.2018 - 06:56..
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Talat Bulut hakkında dava açıldı

FOX’taki ‘Yasak Elma’nın ‘Halit’i 62 yaşındaki Talat Bulut’un kostüm asistanı 19 yaşındaki Özge Şimşek’i dudağından öperek taciz ettiği iddia edilmişti. Talat Bulut iddiaları yalanlasa da hakkında dava açıldı.

"TALAT BULUT'UN SAVUNMASI AGRESİF"

Özge Şimşek’in avukatı Sibel Önder, Kartal Anadolu Adliyesi’nde şunları söyledi:  “Talat Bulut’un açıklamasının gerçeklikle ilgisi yok. Savunmasının içeriği saldırgan, agresif ve müvekkilimi karalamaktan ibaret.”

“Müvekkilim birçok kadının yaptığı gibi susmayı değil, kadınların makus talihine baş kaldırmayı seçti. Popülerlik peşinde koşan bir kadın değil, bedenine ve ruhuna sahip çıkan güçlü kadını temsil etmektedir.”

"YALANLIYOR AMA MESAJLAR VAR"

“Talat Bulut ‘Sözkonusu şikayeti neden 5 gün sonra yaptın?’ diyerek kendisini haklı göstermeye çalışsa da kanun; tacize uğrayan mağdurların yasadıkları travmayı hesaplayarak şikayet süresini 6 ay olarak belirlemiştir.”

“Talat Bulut’un menajeri müvekkilimin erkek arkadaşını arayıp uzlaşma sağlamaya çalıştı. Ama bunu da inkar ettiler. Tarafların kullandıkları cep telefonlarının kaydı sayesinde söz konusu inkarın asılsızlığı ortaya çıkacak.”

Avukat, dizi oyuncularının ve çalışanlarının gerekli durumlarda Özge Şimşek için tanıklık yapacağını da açıkladı.

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