taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.823
USD
4,5970
EURO
5,3926
ALTIN
191,76
PETR
75,6200

Talat Bulut setteki asistanı taciz etti

“Yasak Elma” dizisinin setinde Talat Bulut’un tacizine uğradığını iddia eden kostüm asistanı Özge Şimşek ceza davası açacağını söyledi.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 07:01..
  1. Haberler
  2. Magazin

r

Talat Bulut’un rol aldığı “Yasak Elma” dizisinde kostüm asistanı Özge Şimşek’i taciz ettiği iddiasıyla gündeme geldi. Geçen perşembe günü taciz edildiğini iddia eden 19 yaşındaki Şimşek, yaşadıklarını anlattı.

"DUDAĞIMDAN ÖPTÜ"

Şimşek, “Talat Bulut’un kravatını düzeltecektim, ‘Gel, arka tarafta bakalım’ dedi. Orada beni dudağımdan öptü ve gitti. O olayın şokuyla kaldım öylece ve yapım ekibinin yanına çıktım. Beni öperken yanımda kimse yoktu. Ama beni oraya çağırırken şahitlerim var” dedi.

DİZİNİN YAPIMCISINDAN DA AÇIKLAMA VAR

Ceza davası açacağını belirten Şimşek, “Yarın dava açacağım şahitlerimle. Maddi-manevi tazminat davası değil ceza davası açacağım. Yaptıkları cezasız kalmamalı, başka kimse benimle aynı şeyi yaşamasın” diye konuştu. Şimşek, oyuncunun menajerinin uzlaşmak istediğini ama kendisinin kabul etmediğini de söyledi. Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ise “Bu olayla ilgili eğer savcılık davaya ve soruşturmaya karar verirse Talat Bulut’la sözleşmeyi fes edeceğim. Yargı sürecini bekleyeceğiz” dedi.

Talat Bulut setteki asistanı taciz etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

97
Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

43
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

344
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdam Meclis'ten geçerse onarım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdam Meclis'ten geçerse onarım

80
ABD: Türkiye'yi askeri programdan çıkartırız

ABD: Türkiye'yi askeri programdan çıkartırız

56
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

20
Sarımsak kokusunda kurtulmanın yolu bulundu

Sarımsak kokusunda kurtulmanın yolu bulundu

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM