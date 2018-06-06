Talat Bulut setteki asistanı taciz etti

Talat Bulut’un rol aldığı “Yasak Elma” dizisinde kostüm asistanı Özge Şimşek’i taciz ettiği iddiasıyla gündeme geldi. Geçen perşembe günü taciz edildiğini iddia eden 19 yaşındaki Şimşek, yaşadıklarını anlattı.

"DUDAĞIMDAN ÖPTÜ"

Şimşek, “Talat Bulut’un kravatını düzeltecektim, ‘Gel, arka tarafta bakalım’ dedi. Orada beni dudağımdan öptü ve gitti. O olayın şokuyla kaldım öylece ve yapım ekibinin yanına çıktım. Beni öperken yanımda kimse yoktu. Ama beni oraya çağırırken şahitlerim var” dedi.

DİZİNİN YAPIMCISINDAN DA AÇIKLAMA VAR

Ceza davası açacağını belirten Şimşek, “Yarın dava açacağım şahitlerimle. Maddi-manevi tazminat davası değil ceza davası açacağım. Yaptıkları cezasız kalmamalı, başka kimse benimle aynı şeyi yaşamasın” diye konuştu. Şimşek, oyuncunun menajerinin uzlaşmak istediğini ama kendisinin kabul etmediğini de söyledi. Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ise “Bu olayla ilgili eğer savcılık davaya ve soruşturmaya karar verirse Talat Bulut’la sözleşmeyi fes edeceğim. Yargı sürecini bekleyeceğiz” dedi.