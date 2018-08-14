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Talat Bulut'la devam kararına tepki yağıyor

Taciz iddialarıyla suçlanan oyuncu Talat Bulut hakkında verilen 'takipsizlik' kararına set emekçileri, yönetmen ve senaristlerden tepki geldi.

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 06:48..
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Talat Bulut'la devam kararına tepki yağıyor

Yasak Elma dizisinin kostüm asistanı Özge Ş., 31 Mayıs'ta oyuncu Talat Bulut hakkında tacizden suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturmada, delil bulunamadığı için takipsizlik kararı verilmişti. Yapımcı Faruk Aksoy da, ''Talat Bulut ile yola devam. Yakında Yasak Elma''nın çekimleri başlıyor” demişti.

"KARAR GÖZDEN GEÇİRİLSİN"

Dizinin yapımcısının Talat Bulut'la devam demesi kararına, set emekçileri, yönetmen ve senaristlerden tepki geldi. Konuyla ilgili bildiri yayınlayan sinemacılar, Talat Bulut'un Yasak Elma dizisine devam etmesiyle ilgili olarak verilen kararın tekrar gözden geçirilmesini istedi.

"TACİZCİYİ ÖDÜLLENDİRMEYİN"

Bildiriye imza atanlar, "Tacize maruz kalan kadının başına geleni anlatması oldukça zordur; dışlanmaktan, suçlanmaktan, ciddiye alınmamaktan, aşağılanmaktan korkar! Tacizciyi ödüllendiren, mağduru cezalandıran bu açıkça adaletsiz tutumu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu cezasızlık kararı tacize uğrayan binlerce kadının cesaretini kıracak, sayısız trajedilere sebep olacak, benzer tavırları gösteren erkeklere ise cesaret verici bir emsal oluşturacaktır. Kostüm asistanı kadın arkadaşımızın yanında olduğumuzu belirtirken Yasak Elma dizisinin yapımcısı Fatih Aksoy'dan ve dizinin yayınlandığı kanal olan FOX TV yönetiminden Talat Bulut'un diziye devam etmesi kararını tekrar gözden geçirmesini istiyoruz" açıklamasını yaparak Özge Ş.'ye destek olduklarını bildirdiler.

Talat Bulut'la devam kararına tepki yağıyor

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