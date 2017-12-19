Talep Rifai: Türkiye'nin turizmdeki gelişimi inanılmaz

BM Cenevre Ofisi basın karşısına geçen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Talep Rifai, Türkiye'nin son yıllardaki gelişimine de değindi.

"2017 İNANILMAZ BİR YIL OLDU"

Rifai, Türkiye'nin son 40 yılda dünyada en güçlü turizm ülkelerinden biri olduğuna işaret ederek, "Son iki yılda (başarısız darbe girişimi ve terörist saldırılar gibi) bazı hadiselerden etkilendi fakat tüm bu yaşananlara rağmen Türk turizminin toparlanması inanılmaz. Özellikle 2017 inanılmaz bir yıl oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"ETKİLEYİCİ BİR TOPARLANMA"

Kendi verilerine göre Türk turizminin bu yıl ocak ayı başından ekime kadar yüzde 30 büyüdüğünü söyleyen Rifai, "Bunun anlamı, Türk turizmindeki toparlanma etkileyici bir şekilde güçlü." dedi.