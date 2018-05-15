Taliban Farah vilayetinin bir kısmını ele geçirdi

Afganistan'daki Taliban kabusu bu sabah itibariyle iyiden iyiye yeniden hortladı. Farah vilayet merkezine saldırı düzenleyen terör ordusu, kentin bir kısmını işgal etti.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Şiddetli çatışmaların yaşandığı şehirde teröristler valilik, polis merkezi ve havaalanını ele geçirmeye çalışıyor.

"TALİBAN ÇOK HIZLI İLERLİYOR"

Reuters haber ajansına telefonla konuşan Hamidullah isimli bir Farah sakini, "Taliban çık hızlı ilerliyor, eğer hükümet hızla önlem almazsa eyalet çökecek" dedi.

Saldırıların kentin birçok noktasından gece yarısı 02.00 sularında başladığı bildiriliyor.

Taliban korkusuyla adını vermek istemeyen bir doktor, hastaneye getirilen askerlerden ikisinin öldüğünü, 16'sının ise yaralı olduğunu aktardı. Doktor ayrıca aralarında çocuklar ve kadınların da olduğu sivil yaralıların hastaneye taşındığını da ekledi.

ŞEHİR DIŞINDA KONTROL NOKTALARI KURULDU

Farah'taki askeri sözcü Nurullah Haliki Taliban teröristlerinin geri püskürtüldüğünü söylese de bazı kent sakinleri katil sürüsünün halihazırda şehir dışında kontrol noktaları kurduğunu söylüyor. Bölgeden gelen son bilgilere göre, teröristler kentten kaçışları önlemek için kimlik kontrolü yapıyor.

Taliban geçen haftalarda başkent Kabil ve diğer şehirlerde birçok saldırı düzenledi ve patlayan bombalar onlarca insanı öldürdü. Bir diğer terör örgütü IŞİD ise seçim merkezinde infilak ettirdiği bombayla 60 can kaybına yol açtı.