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Taliban örgütü başkanlık binasına saldırdı

Taliban terör örgütü bayram sabahı başkanlık binasına saldırdı.

İHA | 21.08.2018 - 11:02..
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Taliban, bayram için yapılan bütün ateşkes çağrısına rağmen, bu sabah başkanlık binasına roket fırlattı.

DEVLET BAŞKANLIĞI BİNASINA SALDIRDILAR

Taliban, bayrama rağmen hükumetin ateşkes çağrısına uymayarak terör saldırılarına devam ediyor. Dün 170 kişiyi kaçıran ve 20’sini esir alan Taliban, Başkent Kabil’deki devlet başkanlığı binasına roketli saldırı düzenledi. Polis can kaybının olmadığını bildirdi.

Taliban örgütü başkanlık binasına saldırdı

TALİBAN'A MEYDAN OKUDU

Saldırı sırasında Devlet Başkanı Eşref Gani, televizyon kanallarında canlı yayında konuşuyordu. Konuşması patlama sesleriyle bölünen Gani, "Eğer roketlerle Afganistan’ı alt edeceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar” diyerek Taliban’a meydan okudu. Polis, ilk roket saldırısının başkanlık ofisinin yakınına ikincisinin de NATO birliğinin ve ABD Kabil Büyükelçiliğine geldiğini ancak hiç kimsenin zarar görmediğini bildirdi.

AFGAN KUVVETLERİ HAREKETE GEÇTİ

Afgan Güçleri roketlerin fırlatıldığı evi tespit ederek evin etrafını kuşattı ve eve hava saldırısı düzenledi. Polis saldırganlardan 2'sini öldürürken, 1 saldırgan ise hala polisle çatışıyor. Çatışma devam ediyor.

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