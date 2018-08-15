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Taliban terör örgütü askeri karakola saldırdı

Afganistan'da, Taliban terör örgütü askeri karakola saldırı düzenlemesi üzerine 45 kişi yaşamını yitirdi.

İHA | 15.08.2018 - 11:15..
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Afganistan'da Taliban terör örgütü askeri karakole saldırı gerçekleştirdi.

9 POLİS 36 ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

Afganistan'ın Baghlan vilayetinde Taliban örgütünün askeri karakola saldırısında 45 asker hayatını kaybetti. Afganistan Savunma Bakanlığından saldırıya dair bir yorum yapılmadı ancak bölgedeki yetkililer, saldırıda 9 polis ve 36 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Taliban terör örgütü askeri karakola saldırdı

ÖZEL KUVVETLER BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Taliban geçtiğimiz hafta, Gazne şehrini abluka altına almak için büyük bir saldırı başlatmıştı. Afgan güvenlik güçleri çatışmaların ardından militanların kent merkezini ele geçirmesine engel olmuştu. 4 gün süren çatışmalarda en az 100 Afgan güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesi üzerine Afgan Özel Kuvvetleri bölgeye intikal etti.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Afganistan Savunma Bakanı Tarık Şah Bahrami, çatışmalarda yaklaşık 30 sivilin hayatını kaybettiğini, aralarında 12 örgüt liderinin de bulunduğu 194 militanın öldürüldüğünü ifade etmişti.

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