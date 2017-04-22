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Taliban'dan Afganistan'da askeri kampa saldırı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Mezar-ı Şerif şehrine yakın bir askeri kampa düzenlenen saldırıda 50'den fazla kişinin öldüğünü belirtti.

22.04.2017 - 01:36
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Konuyla ilgili açıklama yapan CENTCOM Sözcüsü Albay John Thomas, saldırının Belh iline bağlı Mezar-ı Şerif şehrine yakın Şahin Kampı'na yönelik olduğunu söyledi.

Saldırıda 50'den fazla can kaybının yaşandığını ifade eden Thomas, "Görünüşe göre saldırı, içinde Afgan askerlerinin ve muhtemelen sivillerin de olduğu bir cami ve yemekhaneye yönelikti." dedi.

Taliban'dan Afganistan'da askeri kampa saldırı

Saldırı ile ilgili bilgilerin gelmeye devam ettiğini ifade eden John Thomas, söz konusu saldırıda hiç bir ABD ve koalisyon askerinin hayatını kaybetmediğini ve yaralanmadığını kaydetti.

Taliban saldırısına karşılık veren Afgan askerlerinin de Taliban mensubu bir kaç kişiyi öldürdüğünü ifade eden Thomas, ABD'nin bölgeye askeri destek yapmaya başladığını da belirtti.

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