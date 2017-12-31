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Talih kuşu heyecanı

2018 yılbaşı özel çekilişi için gözler bu akşam yapılacak çekilişte. Hayalleri süsleyen büyük ikramiye bu yıl 61 milyon TL.

AA | 31.12.2017 - 17:38..
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Talih kuşu heyecanı

Büyük ikramiyenin 61 milyon lira olarak belirlendiği yılbaşı özel çekilişine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yılbaşı özel çekilişi için bastırılan 600 milyon liralık biletin yaklaşık yüzde 99'u tükendi.

BÜYÜK İKRAMİYEYE SAYILI SAATLER

61 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, talihli adaylarının hayallerini süslüyor.

Talih kuşu heyecanı

Bilet gişeleri önünde günlerdir uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, büyük ikramiye heyecanını yaşıyor. Milli Piyango'nun, 31 Aralık Pazar akşamı yapılacak Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye, talihli adaylarının hayallerini süslüyor.

61 MİLYONLA NELER ALINABİLİR

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye ile son günlerde gündemin tepesinde yer alan dijital para Bitcoin'den, bugünkü kurlarla yaklaşık 1.000 adet alınabilecek.

Talih kuşu heyecanı

255 TESLA

Elektrikli otomobil Tesla'nın Model S'inden 255 adet, 223 bin 443 adet çeyrek altın, 111 bin 721 adet yarım altın, 57 bin 656 adet Cumhuriyet altını, 38 bin 485 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik alınabiliyor.

Talih kuşu heyecanı

20 LÜKS VİLLA

En büyük hayaller sıralamasında ilk üçten hiç kopmayan ev satın almak isteyen talihli ise İstanbul'da 3 milyon liralık 20 lüks villa satın alınabilecek.

203 DAİRE

300 bin lira değerinde 203, 500 bin lira değerinde 122 daire de alınabilecek büyük ikramiyeyle, sayısız kedi evi, tonlarca mama, sabahı bekleyen Ağrılı Ramazan gibi binlerce hastanın protez ya da tedavi masrafı, çorak topraklara dikilebilecek milyarlarca ağacın bedeli, bakıma muhtaç yaşlılara destek ya da eğitime ulaşmada dezavantajlı on binlerce çocuğun öğretim masrafları karşılanabiliyor.

ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA

Büyük bir umutla bilet satın alan vatandaşlar, 23.00- 23.45'te yapılacak çekilişi bekliyor.

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