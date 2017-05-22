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Talip Doğan Karlıbel'den Adil Öksüz iddiası

Gazeteci Talip Doğan Karlıbel, firari darbeci Adil Öksüz'ün Ordu'dan Almanya'ya kaçırıldığını iddia etti.

22.05.2017 - 22:35
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Talip Doğan Karlıbel'den Adil Öksüz iddiası

Talip Doğan Karlıbel'den Adil Öksüz iddiası

Gazeteci Talip Doğan Karlıbel, firari darbeci Adil Öksüz'ün geçtiğimiz saatler itibariyle Almanya'ya kaçırıldığını iddia etti.

"BND VE BKA KAÇIRDI"

Karlıbel, Alman Federal Haber Alma Servisi (BND) ve  Almanya Federal Kriminal Dairesi'nin (BKA) Adil Öksüz'ün Ordu'dan Almanya'ya kaçırılması için yardımcı olduğunu söyledi.

Gazetecilerin, Adil Öksüz'ün Gürcistan'da olduğu yönünde haberler yapmasına dikkat çeken Karlıbel, Öksüz'ün Ordu'dan önce Romanya'nın Konztanze limanına oradan da Almanya'ya götürüldüğünü söyledi.

Karlıbel ayrıca Alman ajanların Adil Öksüz'e sahte pasaport düzenlediğini de belirtti.

İşte Karlıbel'in iddialarının yer aldığı tweetler:

Talip Doğan Karlıbel'den Adil Öksüz iddiası

Talip Doğan Karlıbel'den Adil Öksüz iddiası

Talip Doğan Karlıbel'den Adil Öksüz iddiası

Talip Doğan Karlıbel'den Adil Öksüz iddiası

Talip Doğan Karlıbel'den Adil Öksüz iddiası

Talip Doğan Karlıbel'den Adil Öksüz iddiası

Talip Doğan Karlıbel'den Adil Öksüz iddiası

Talip Doğan Karlıbel'den Adil Öksüz iddiası

Talip Doğan Karlıbel'den Adil Öksüz iddiası

Talip Doğan Karlıbel'den Adil Öksüz iddiası

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