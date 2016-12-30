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Tam 1 buçuk milyon değerinde

Gaziantep’te Suriye’den Türkiye’ye geçirilmek istenen tırın dorsesinde zulalanmış 1 milyon 500 bin TL değerinde kaçak ilaç ele geçirildi.

İHA | 30.12.2016 - 21:51
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Tam 1 buçuk milyon değerinde

Gaziantep Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere Karkamış Gümrük Sahasına giriş yapan A.Y. isimli şahsın idaresindeki tırda İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri işbirliğiyle, Narkotik Köpeği LİA tarafından yapılan aramada, aracın dorse kısmının zeminine zulalanmış vaziyette, yaklaşık olarak 1 buçuk milyon lira değerinde 492 bin adet ilaç tespit edilmiştir. Yapılan tespitler neticesinde zulalanmış ilaç muhafaza altına alınarak, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

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