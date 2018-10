Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu önünde Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Kışlakçı basın açıklamasında Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin adalet çağrısı yaptı "İş burada bitmedi bütün dünyayı harekete geçmeye davet ediyoruz." dedi.

"SORUMLULAR CEZALANDIRILMALI"

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yalnızca 18 kişlik ekibin cezalandırılmasını değil, emri veren, infazı sağlayan herkesin adalet karşısına çıkartılarak cezalandırılması gerektiğini açıkladı.

Kışlakçı olayın sorumlularından yönetime kadar herkese Nisa Suresi'nin 135'inci ayeti ile seslendi. Kışlakçı "Suudi Arabistan Kralı Selman'a, Suud'un akil insanlarına ve büyüklerine Nisa Suresi 135. Ayeti ile sesleniyorum; Ey iman edenler; kendiniz, ana-babanız ve yakınlarınız aleyhinde de olsa Allah için şahit olarak adaleti gözetin. İster zengin, ister fakir olsun; Allah onlara daha yakındır. Adaletinizde heveslere uymayın." dedi.

TAM Başkanı Kışlakçı: Cemal için adalet istiyoruz VİDEO

TAM BAŞKANI KIŞLAKÇI'NIN AÇIKLAMALARI

İNNA LİLLA VE İNNA İLEYHİ RACİUN

Saygıdeğer Basın Mensupları,Bundan tam 18 gün önce burada bir cinayet yaşandı.Değerli dostum, gazeteci, düşünür ve Türk Arap Medya Derneğinin üyesi Cemal Kaşıkçı burada eli kanlı katillerce katledildi. Hem de insanlık tarihinin gördüğü en vahşi şekilde. Bu eli kanlı katillerin planları vardı. Ama bozuldu.

İlk günlerde kaçırıldığını düşünerek, öldürülmesinin kimseye bir fayda sağlayamayacağına inanarak, Saad Hariri’nin kaçırılmasını hatırlayarak bu kapıdan çıkacağına inandık. Ancak üçüncü günün sonunda bize güvenilir kaynaklardan ısrarla gelen bilgilerin ışığında ümitlerimiz kayboldu ve Cemal’in vahşice öldürüldüğünü biz de kabullenmek zorunda kaldık. Bu gerçeği de 4. Günden itibaren tüm dünyaya sizlerin aracılığıyla duyurduk.

Cemal’in ölümü sadece bölgenin değil, tüm dünyanın dikkatini çekti. 18 günden beri Dünyadaki her ana haber bülteninin ilk sıradaki haberi oldu. Biz Türk Arap Medya derneği olarak tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu konuda hassasiyet gösteren, ekonomik ilişkilerini yeniden gözden geçiren, Riyad Ekonomik forumuna katılımlarını iptal eden tüm devlet adamlarına, iş adamlarına, politikacılara da teşekkür ediyoruz. Ama en büyük teşekkürü de bütün bu süreci müthiş bir özveri ve diplomasiyle yöneten bize olan desteklerini her an hissettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a borçluyuz.Ancak bu iş burada bitmedi. Daha yeni başlıyor.

Bugün buradan bütün dünyayı göreve çağırıyoruz. Cemal için Adalet İstiyoruz. Cemalin katillerinin bunu cezasını çekmesini istiyoruz. Ancak sadece 18 adamın değil, bunlara emir veren iradenin de cezalandırılmasını istiyoruz. Müslümanların arasına fitne sokan, Dünyada dinimiz İslam’ın algısını hiç hakketmediği biçimde bozan, tüm zamanların en büyük terör eylemini gerçekleştiren, özgür gazeteciliğe umarsızca saldıran bu iradenin de hesap vermesini istiyoruz. İşte bu yüzden de Suudi Arabistan’ın Kralı Sayın Selman’a, Al-i Suud’un akil insanlarına ve büyüklerine Nisâ Suresi, 135. Ayeti ve Yüce İslam Peygamberinin hadisi şerifiyle sesleniyoruz.

- “Ey İnananlar! Kendiniz, ana babanız ve yakınlarınız aleyhlerine de olsa, Allah için şahit olarak adaleti gözetin; ister zengin, ister fakir olsun, Allah onlara daha yakındır. Adaletinizde heveslere uymayın. Eğer eğriltirseniz veya yüz çevirirseniz bilin ki, Allah işlediklerinizden şüphesiz haberdardır.” Ayeti kerimesi uyarınca ve Kızı Fatıma da olsa taraf olmadan, ayrım yapmadan Adaleti sağlayan cezasını veren bir Peygamberin ümmetine yaraşır şekilde Cemal için Adaleti Sağlayınız- Dün yayınlanan, başta onurlu Suud halkı olmak üzere tüm dünyanın hakketmediği bu gerçeklikten uzak kimseyi ikna edemeyen, öldürüldü değil öldü diyen açıklamayı bir daha gözden geçiriniz. Suud yönetiminde başlatacakları değişimin gerçekten manada bir değişim olmasını temin ediniz.

Cemalin ailesinin oradaki güvenliğini ve gerekiyorsa da yine güvenli bir şekilde çıkışlarını temin ediniz. Suud basınında bizler hakkında haksızca yapılan yalan yayınların durdurulmasını ve tekzibini sağlayınız. Ve isteklerin belki de en önemlisi Cemal için Adalet. Cemal için Adalet. Cemal için gerçek bir Adaletin Tecelli etmesini talep ediyoruz.Biz Müslümanlar olarak Sayın Kral Salman’ın bunları yapacak güce sahip olduğundan şüphemiz yok. Ancak Al-i Suud’un akillerini de bu istikamette kendisine destek olmaya çağırıyoruz.Ayrıca Sayın Trump’ın kendi silah lobisini korumak adına yapmış olduğu talihsiz ifadeleri Amerikan halkı için bir utanç olarak görüyoruz. Amerikan kongresinin her iki taraftan da değerli üyelerinin bu süreçte vermiş oldukları destekleri çok ümitvar görüyoruz. Eminiz ki ülkelerinin en önemli basın kuruluşunun göz bebeği ve pasaportunu almak üzere olan bir vatandaşları için Adaletin peşine düşeceklerdir.

Cemal’in canını alan eli kanlı katillerin kurmuş oldukları planları bozulunca elleri ayaklarına dolandı ve Cemali kaçırmak için insanlık dışı bir yönteme başvurdular. Kaçırdılar mı? Nereye kaçırdılar? Nasıl Kaçırdılar? Bunların bir önemi kalmadı. Şu anda tek bir şeyin önemi var. Bize Cemali verin. Verin ve cenazesini kaldıralım. Karanlık bir odada dehşet verici detaylarla katledilen ve bedeni saklanmaya çalışılan Cemal Kaşıkçının vedasını bütün Dünya izlesin. Washington’da, Londra’da, Paris’te dünyanın dört bir yanında Cemal için sesini yükselten dostları İstanbul’a gelsin. Hür dünyanın tüm liderleri İstanbul’a gelsin. Temiz ve özgür gazeteciliğe ve özgür düşünceye inanan her dinden her toplumdan tüm aydınlar İstanbul’a gelsin. Ve biz Cemal’i dünyanın başkentinden İstanbul’dan ebediyete uğurlayalım.

Hiç şüphesiz ki bu olay dünyanın gidişatını da değiştirecektir. Ortadoğu’nun baskıcı rejimleri artık bu kadar da kolayca vatandaşlarına, gazetecilere müdahalede bulunamayacaklardır. Artık Avrupa’da, Asya’da büyük şehirlerde sessizce hiçbir gazeteci kaybolmayacaktır. Düşünce adamları Aileleri rehin alınarak susturulmayacaktır. Biz Türk Arap Medya Derneği olarak dünyada gazetecilere yapılan bu saldırıların durdurulması için ilk günden kaldırdığımız bayrağı indirmeyeceğiz. Gazetecilerin canlarına yapılan saldırılar son bulacaktır ve Cemal’in parçalanan bedeni, bölgemizde özgür düşüncenin ve gazeteciliğin yeniden vücut bulmasına vesile olacaktır…

Sözlerimi Cemal'in Twitter hesabında kullandığı sloganıyla bitirmek istiyorum…Sözünü Söyle… Ve Git…O sözünü söyledi ve gitti…Allah Rahmet Eylesin…