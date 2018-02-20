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Tamamen elektrikli Opel Corsa geliyor

Geçtiğimiz yıl Peugeot'ya devri gerçekleşen Alman otomobil üreticisi Opel, yüzde yüz elektrikle çalışan Corsa modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 09:37..
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Selman Öztürk - [email protected]

Avrupa'nın önde gelen otomobil markalarından Opel, atılımlarını sürdürüyor. 2015 itibarıyla revizyon çalışmalarına hız veren marka; Insignia, Corsa, Astra gibi ana modellerinde köklü değişikliklere gitmiş ve bunun meyvesini de satış rakamlarıyla almıştı.

Tamamen elektrikli Opel Corsa geliyor

Fransız otomobil üreticisi Peugeot'ya satılmasının ardından kısa süreli bir düşüş trendine giren Opel, 2018 model tasarımlarıyla yakaladığı çıkışla yeniden, 'Ben de varım' dedi.

BİR TESLA OLMASA DA İŞ YAPAR

Yakın vadede tüm modellerine 'yüzde yüz elektrikli motor' seçeneğini eklemeyi hedefleyen Opel, bu akımın ilk fitilini Corsa modeliyle ateşlemeye hazırlanıyor.

Tamamen elektrikli Opel Corsa geliyor

Tesla'nın ürettiği Model S, Model X ve Model 3'ün tüm dünyada büyük ilgi görmesinin ardından artan elektrikli otomobil furyasına, yeni yüzlerin katılacak olması elbette heyecan verici. Bu anlamda elektrikli Corsa, her ne kadar düşük beklentilerle piyasaya çıkacak olsa da, ilgiyi artıracak gibi görünüyor.

Tamamen elektrikli Opel Corsa geliyor

HEDEF: 2020

Markanın en çok satan modeli olan Corsa, 'B Segmenti Hatchback' sınıfında da hatrı sayılır bir yere sahip.

Ar-Ge çalışmalarını sürdüren Opel'in, yüzde yüz elektrikli Corsa'yı piyasaya sürmeyi planladığı tarih ise 2020...

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