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Tamir ettiği kombiden sızan gazdan zehirlendi

Sivas'ta merkezi ısıtma sistemli apartmanın kombisini tamir ettiği sırada sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kapıcı hayatını kaybetti.

AA | 04.01.2017 - 00:19
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İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Nuribey Apartmanı'nda kapıcı olarak görev yapan evli ve iki çocuk babası Adem Arslan (38), apartmanın bodrum katında bulunan merkezi ısıtma sisteminin kombisini tamir etmek istedi. Bu sırada Arslan, sızan karbomonoksit gazından zehirlendi. Şahsın hareketsiz halde yerde yattığını gören apartman sakinleri durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti.

Apartmandaki karbonmonoksit gazından etkilenen sağlık ekipleri de hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Arslan'ın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Arslan'ın ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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