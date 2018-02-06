İnegöl’de ikamet eden Aykan Doğru, bataryası şişen telefonunu tamir için Sarraflar Çarşısı’nda faaliyet gösteren arkadaşı telefon tamircisi Ayhan Şahin’e getirdi.

Şahin, şişen bataryayı aparatıyla sökmek isterken bir anda batarya patlayarak alev aldı. Patlamayla şoka giren işyeri sahibi ve arkadaşı kaçtı. Alev alan batarya masadan yere düşünerek söndü.

Tamircinin elindeki telefon bataryası patladı - VİDEO

AYNAYA BAKINCA SAÇININ YANDIĞINI GÖRDÜ

Aynaya bakan iş yeri sahibi, kaşlarının ve saçının bir kısmının yandığını fark etti. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ayhan Şahin, “Arkadaşım bataryası şişen telefonunu getirdi. Masa üzerinde bataryayı aparatla çıkarmaya çalıştığım sırada bir anda patladı. Kaşlarım ve saçımın bir kısmı yandı. Korkulan bir şey olmadı. Yeni batarya taktım ve telefon çalıştı. Oldukça sağlam bir telefonmuş.” dedi.