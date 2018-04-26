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Tamirciye bırakılan lüks otomobil parçalanmış halde bulundu

Mersin'de tamir için bırakılan lüks otomobili parçalayarak sattığı iddiasıyla gözaltına alınan tamirci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, aracın sökülen parçaları sahibine teslim edildi.

AA | 26.04.2018 - 10:59..
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Gürcistan'dan aldığı lüks otomobili arızalanması üzerine tatile geldiği Mersin'de tamirciye bırakan M.N.A, tamirhanenin eski çalışanlarından birinin kendisini aradığını ve aracın parçalanıp satıldığı bilgisini verdiğini belirterek polise başvurdu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'ndeki E.U'nun tamirhanesine operasyon düzenledi.

ARACIN PARÇALARI SAHİBİNE VERİLDİ

Lüks aracı parçalanmış şekilde bulan ekipler, otomobilin bazı parçalarını sattığı iddiasıyla E.U'yu gözaltına aldı. Tamirhanede yapılan aramada aracın sökülen parçalarının bir kısmı bulunup sahibine teslim edildi.

Tamirciye bırakılan lüks otomobil parçalanmış halde bulundu

PARÇALAYAN SERBEST BIRAKILDI

E.U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi. Şüphelinin benzer suçlardan 23 kaydının olduğu öğrenildi.

Tamirciye bırakılan lüks otomobil parçalanmış halde bulundu

Tamirciye bırakılan lüks otomobil parçalanmış halde bulundu

Tamirciye bırakılan lüks otomobil parçalanmış halde bulundu

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