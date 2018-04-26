Tamirciye bırakılan lüks otomobil parçalanmış halde bulundu

1 FBI'ın işkence belgeleri yayımlandı 13 yıl boyunca ABD'de tutuklu bulunan Katarlı Ali el-Marri'nin FBI ajanları tarafından gördüğü işkence raporları ortaya çıktı.

2 Gülben Ergen Erol Köse'yi affetti Gülben Ergen: Erol Köse'nin özrünü kabul ediyorum, davayı geri çekiyorum

3 Öğrencilerden üç dilde yayın yapan dergi Anadolu Öğrenci Topluluğu öncülüğünde bir araya gelen Türk, Arap ve Afrikalı öğrenciler tarafından hazırlanan 'Hemhal' adlı dergi 3 dilde yayımlanıyor.

4 Dolandırıcı sahte savcı suçüstü yakalandı Aydın’ın Yenipazar ilçesinde, kendisini savcı olarak tanıttığı kişiden yüklü miktarda altın dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı.

5 Bozcaada'nın 'davetsiz misafiri' inşaat demiri olacak Bozcaada'nın bir parçası haline gelen "Mercy God" adlı kuru yük gemisi, inşaat demiri olacak.

6 Rusya Ermenistan'da da kaybetti Batı ülkeleri Putin'e karşı sürekli yeni cepheler açıyor. Bunları Skripal davası, Esad rejime yönelik füze saldırısı ve ekonomik yaptırımlarla gördük. Şimdi de Rusya'nın adamı Sarkisyan gitti.