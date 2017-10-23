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Tamire gönderdiği aracının parçalarını teslim aldı

Kahramanmaraş'tan tamir için gönderildiği Gaziantep'te gasp edilen lüks otomobil, parçalanmış halde bulundu.

23.10.2017 - 13:25
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Tamire gönderdiği aracının parçalarını teslim aldı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde oto galericilik yapan Mehmet Karabulut kendi kullandığı lüks otomobili, Gaziantep'teki sanayiye tamir için gönderdi.

SİLAHLI GASP

Tamirhanedeki otomobili 32 yaşındaki İ.A. silahla gasp etti.

2 GÖZALTI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ve Oto Hırsızlık ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda olayın zanlısı olduğu belirlenip yakalanan İ.A'nın ifadesinden yola çıkan ekipler, gasp olayıyla ilgili 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Tamire gönderdiği aracının parçalarını teslim aldı

PARÇALARINI BULDU

Ekipler, gasp edilen otomobilin gövdesi ve büyük parçalarını Dumlupınar Mahallesi'nde bir iş yerinde parçalanmış halde bulurken, otomobil hırsızlığıyla ilgili A.Ç'yi gözaltına aldı.

Araştırmalar sonucu otomobilin diğer bütün parçalarını ise Emek Mahallesi'nde bir garajda ele geçiren ekipler, zanlılardan M.A'yı (30) da burada gözaltına aldı.

Tamire gönderdiği aracının parçalarını teslim aldı VİDEO

Tamire gönderdiği aracının parçalarını teslim aldı

KAMYONETLE GÖTÜRDÜ

Garajdaki otomobil parçaları polis ekiplerince bir kamyonete yüklenerek sahibine teslim edilirken, zanlılar M.A. ve A.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Otomobili gasp eden ve parçalamak üzere M.A ve A.Ç'ye sattığı öğrenilen İ.A, geçen hafta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Tamire gönderdiği aracının parçalarını teslim aldı

Tamire gönderdiği aracının parçalarını teslim aldı

Tamire gönderdiği aracının parçalarını teslim aldı

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