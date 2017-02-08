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TANAP'ta imzalar atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TANAP projesi için Dünya Bankası'yla anlaşma sağlandığını açıkladı.

08.02.2017 - 15:38
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Dünya Bankası'nın Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) için BOTAŞ'a açtığı 400 milyon dolarlık kredinin anlaşması, Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller ve BOTAŞ Genel Müdür Burhan Özcan arasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın himayesinde imzalandı.

TANAP PROJESİ İÇİN İMZALAR ATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Yerli ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları için atılan adımlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TANAP'ta imzalar atıldı

Bakan Albayrak konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

Türkiye elektrik üretiminde bu yıl yüzde 49,3 ile yerlilik oranına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. 2017 hedefi bunu daha da yukarı taşımak. Yerli ve yenilenebilir kaynaklar noktasında çok daha güçlü adımlar atıyoruz. Nitekim yerli kaynaklar noktasında yerli kömürün dışında önümüzdeki hafta güneşte önemli adımlar atacağız. Bu yılın ilk yarısı bitmeden rüzgârda önemli adımlar atacağız.

Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılda ihtiyacı olan kurulu güç kapasitesini yerli ve yenilenebilir motivasyonu özelinde bölgesel enerji arz ve güvenliği noktasında çeşitlendirmeye devam edeceğiz. İnşallah bu tören ve bu imzalar vesilesiyle çok daha güzel projelerin hayata geçmesi için hayırlı bir başlangıç olur.

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