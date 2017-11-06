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TANAP'tan 2 milyon liralık gıda yardımı

TANAP'ın geçtiği şehirlerde yardıma ihtiyacı olan kişilere 2 milyon liralık gıda yardımı yapılacak.

06.11.2017 - 12:09
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Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) geçtiği şehirlerdeki 10 bin ihtiyaç sahibine sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2 milyon liralık gıda yardımı sağlanacağı bildirildi.

TANAP'tan 2 milyon liralık gıda yardımı

TANAP'tan yapılan yazılı açıklamada, projenin ilk ayağı olan "Lot 1" bölümündeki Ardahan, Kars ve Erzurum illerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının belirlediği 3 bin 522 ihtiyaç sahibine gıda yardımı ulaştırılacağı belirtildi.

2 MİLYON LİRALIK GIDA YARDIMI

Açıklamada, "Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasından çıkarılan doğalgazı Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TANAP, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 10 bin ihtiyaç sahibine 2 milyon lira değerinde gıda yardımı sağlayacak." ifadesi kullanıldı.

TANAP'tan 2 milyon liralık gıda yardımı

YUNANİSTAN SINIRINA ULAŞACAK

Proje kapsamında 4 bölüme ayrılan boru hattı, 20 ilden geçerek Edirne’nin İpsala ilçesinden Yunanistan sınırına ulaşacak. Bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğalgaz götürecek Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı'na bağlanacak.

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