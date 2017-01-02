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Erkan Tan'dan Hürriyet yazarı Taha Akyol'a sert tepki

A Haber ekranlarında sunuculuk yapan Erkan Tan, Hürriyet yazarı Taha Akyol'a Reina saldırısı ile ilgili yazısından dolayı tepki gösterdi.

02.01.2017 - 17:09
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Erkan Tan'dan Hürriyet yazarı Taha Akyol'a sert tepki

İstanbul Ortaköy’de gerçekleştirilen terör saldırısının asıl hedefi Türkiye’ydi ve bu saldırı bütün Türkiye’ye yönelik gerçekleştirilmişti. Ancak terör örgütü DAEŞ bunu laik ve seküler bir yaşam tarzı sürdüren insanların yılbaşı kutlamasına saldırı gibi göstererek Türkiye’deki iç huzuru hedeflemişti. Toplumsal kutuplaşma ve iç savaş kışkırtıcılığı kokan bu alçak saldırı bu kez toplumun sağduyusuna toslamıştı.

"ALGIYA HİZMET ETTİ"

Ancak ortalama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının gösterdiği sağduyu ve feraseti gösteremeyen Hürriyet yazarı Taha Akyol, "Reina'da sergilenen terörün özelliği 'hayat tarzı katliamı' olmasıdır" diyerek terör örgütünün çirkin algı operasyonuna adeta bilerek hizmet etti.

Erkan Tan'dan Taha Akyol'a sert tepki VİDEO

" YAZIKLAR OLSUN SANA VERDİĞİMİZ YILLARA"

A Haber ekranlarında yayınlanan Sabah Ajansı'nda Erkan Tan, Taha Akyol'a çok sert tepki göstererek "biz de seni adam zanneder yıllarca okurduk yahu, yazıklar olsun sana verdiğimiz yıllara" diye tepki gösterdi.

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