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Tanem Sivar'ın köpeklerini zehirleyen şüpheli tutuklandı

İki köpeklerini öldüren komşuları daha sonra çifte av tüfeğiyle ateş açmıştı.

23.11.2017 - 07:31
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Marmaris'in Bozburun Mahallesi'nde geçen 7 Kasım'da sunucu Tanem Sivar Dirvana ve eşi Edhem Dirvana'nın köpekleri 'Django' ve 'Pamuk' zehirlenerek öldürüldü. Tanem Sivar, Instagram hesabından 'Canımız gerçekten çok yanıyor, içimiz acıyor' paylaşımıyla üzüntüsünü duyurdu.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında önce gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan ardından tekrar gözaltına alınan çiftin komşuları K.Ü. (52), sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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