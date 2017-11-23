Tanem Sivar'ın köpeklerini zehirleyen şüpheli tutuklandı

2016'nın Temmuz ayında polis memuru Hüseyin Gümüş'ü şehit eden kişinin DEAŞ içindeki polis muhbiri olduğu ortaya çıktı.

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İzetbegovic: Mladic savaş suçlusudur

Bakir İzetbegovic, Bosna Kasabı olarak anılan cani için "Mladic hem savaş suçlusu hem de korkaktır" ifadelerini kullandı.