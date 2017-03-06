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Taner Yıldız Avrupa'daki Türklerle buluşacak

AK Partililer Almanya'nın siyasi baskısına rağmen Türklerle buluşmaya devam ediyor...

06.03.2017 - 15:33
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16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumu için çalışmaları hızlandıran AK Parti'de eski bakanlardan Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Avrupa'daki Türk vatandaşları ile 6 Mart'ta Almanya'da bir araya gelecek.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRECEK

Taner Yıldız'ın, Almanya'nın Hessen şehrinde Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya geleceği ve anayasa değişikliğiyle ilgili bilgilendireceği kaydedildi.

SALON İPTAL EDİLMİŞTİ

Belirlenen salonun Alman yetkililerce iptal edilmesinin ardından congresium – Conference&Event Center'da gerçekleştirilecek toplantıya çok sayıda Türkün katılması bekleniyor.

Taner Yıldız Avrupa'daki Türklerle buluşacak

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