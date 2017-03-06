Taner Yıldız'a Almanya'da salon iptali

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile başlayan ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin konuşma yapacağı iki salonun iptalinin ardından şimdi de eski Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın konuşma yapacağı Almanya’nın Hessen Eyaleti Frankfurt yakınlarındaki Kelsterbach Kasabası Belediyesine ait Conference & Event Center’de bugün 19.30’da gerçekleştirilecek olan konferans, salonun kira sözleşmesinin iptal edilmesiyle çıkmaza girdi.

ALTERNATİF BİR SALON ARANIYOR

AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi alternatif bir salon arayışı içerisinde olduğunu duyurdu.